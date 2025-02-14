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Курс юаня поднялся до 12,5 рубля впервые с 12 февраля

Курс юаня поднялся до 12,5 рубля впервые с 12 февраля - 14.02.2025, ПРАЙМ

Курс юаня поднялся до 12,5 рубля впервые с 12 февраля

Рубль ускоряет снижение, юань поднялся выше уровня 12,5 рубля впервые с 12 февраля, когда состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и президента США... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T15:57+0300

2025-02-14T15:57+0300

2025-02-14T16:03+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

юань

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Рубль ускоряет снижение, юань поднялся выше уровня 12,5 рубля впервые с 12 февраля, когда состоялся разговор президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 15.58 мск повышался на 24 копейки, до 12,52 рубля.Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, который продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Президенты затронули и другие темы: ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.На этом фоне юань на Мосбирже в четверг максимально падал до 12,13 рубля.

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