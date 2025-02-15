https://1prime.ru/20250215/avto-854955607.html

Россия оказалась в тройке мировых лидеров по росту выпуска автомобилей

Россия оказалась в тройке мировых лидеров по росту выпуска автомобилей - 15.02.2025, ПРАЙМ

Россия оказалась в тройке мировых лидеров по росту выпуска автомобилей

Россия по итогам прошлого года оказалась третьей среди крупнейших мировых автомобильных держав по абсолютному приросту выпуска легковых автомобилей: обогнать... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T08:26+0300

2025-02-15T08:26+0300

2025-02-15T08:26+0300

россия

индия

китай

авто

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года оказалась третьей среди крупнейших мировых автомобильных держав по абсолютному приросту выпуска легковых автомобилей: обогнать страну по этому показателю удалось только ее партнерам по БРИКС - Китаю и Индии, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. Самую заметную положительную динамику показал растущий уже четвертый год подряд Китай - в 2024 году местные заводы выпустили на 1,4 миллиона автомобилей больше. На втором месте оказалась Индия с приростом в 216 тысяч машин. Общий выпуск автомобилей составил 27,5 миллиона в Поднебесной и 5 миллионов единиц в Индии - для обеих стран это многолетние максимумы по производству, по меньшей мере, с 2015 года. Совсем недалеко от Индии расположилась Россия с приростом в 213 тысяч авто по итогам прошлого года - до 756 тысяч. В целом рост выпуска по сравнению с 2023 годом смогли зафиксировать меньше половины стран, раскрывающих данные по производству. Среди крупнейших игроков на мировом рынке легковых автомобилей - это Бразилия (рост на 75 тысяч штук, до 1,9 миллиона), Чехия (рост на 46 тысяч, до 1,3 миллиона) и Германия (рост на 28 тысяч, до 4,2 миллиона). Самым заметным снижение стало в Индонезии - там выпуск просел сразу в 1,5 раза, до 1 миллиона машин. При этом в "антилидерах" оказались сразу два государства "Большой семерки". Это Япония со снижением на 377 тысяч авто - до 7 миллионов, и США с просадкой на 206 тысяч - до 1,6 миллиона машин. Между ними оказался Иран с отрицательной динамикой в 305 тысяч легковых авто - прошлогодние объемы производства в 658 тысяч штук стали минимальными с 2015 года.

https://1prime.ru/20250214/avtostat-854933324.html

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россия, индия, китай, авто