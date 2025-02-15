https://1prime.ru/20250215/avto-854956812.html

В России в продаже появилась новая версия внедорожника Suzuki Jimny

В России в продаже появилась новая версия внедорожника Suzuki Jimny - 15.02.2025, ПРАЙМ

В России в продаже появилась новая версия внедорожника Suzuki Jimny

В России поступила в продажу пятидверная версия внедорожника Suzuki Jimny, сообщает портал Autonews.ru. | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T10:31+0300

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2025-02-15T10:31+0300

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. В России поступила в продажу пятидверная версия внедорожника Suzuki Jimny, сообщает портал Autonews.ru.Начальная стоимость автомобиля, по данным портала, составляет 3,7 миллиона рублей. Такую цену за новый Suzuki Jimny в комплектации GLX предлагает продавец в Новочебоксарске. В Москве новая модель оценивается в 3,85 миллиона рублей, однако на данный момент нет информации о комплектации автомобиля.Кроме того, пятидверный Suzuki Jimny можно приобрести в автосалонах. Так, дилер "Сатурн-Р Авто Импорт" в Перми предлагает версию в комплектации Alpha за 4,39 миллиона рублей, а московский дилер "Автомир" продает модель в комплектации GLX ЗА 4,5 миллиона рублей, сообщает Autonews.ru.Как отмечает портал, все вариации Suzuki Jimny оснащены 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л.с., а также автоматической коробкой передач и полным приводом. В 2022 году компания Suzuki прекратила поставку автомобилей в Россию, однако представительство компании продолжает обеспечивать гарантийное обслуживание машин, которые были официально ввезены в страну.

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москва, suzuki, россия, авто