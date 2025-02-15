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Эксперт рассказал, когда сделка ОПЕК+ станет бессмысленной - 15.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, когда сделка ОПЕК+ станет бессмысленной
Эксперт рассказал, когда сделка ОПЕК+ станет бессмысленной - 15.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда сделка ОПЕК+ станет бессмысленной
Сделка ОПЕК+ в условиях уже складывающегося профицита нефти на мировом рынке может стать бессмысленной с ростом добычи в Гайане и Бразилии до 2028 года, заявил... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T05:31+0300
2025-02-15T05:31+0300
нефть
энергетика
экономика
гайана
сша
бразилия
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ в условиях уже складывающегося профицита нефти на мировом рынке может стать бессмысленной с ростом добычи в Гайане и Бразилии до 2028 года, заявил РИА Новости независимый эксперт Кирилл Родионов. "Бразилия и Гайана в ближайшие годы будут наращивать добычу нефти. Если все текущие заявленные планы будут соблюдены, то по итогам 2028 года суммарная добыча нефти в Гайане и Бразилии превысит объем добычи в 2024 году на 3 миллиона баррелей нефти в сутки. Соответственно, в целом вот эта прибавка может серьезно привести к тому, что сделка ОПЕК+ станет абсолютно бессмысленной", - сказал Родионов. В этом и следующем году в этих странах будут вводиться новые плавучие установки для добычи, хранения и отгрузки нефти, что окажет влияние на баланс спроса и предложения на мировом рынке, объяснил эксперт. Он также подчеркнул, что динамика добычи на этих плавучих установках не будет зависеть от цен на нефть из-за длинного инвестиционного цикла. "То есть вам нужно сначала произвести плавучую установку и вывести её в открытое море. Но когда вы ее вывели, вы не прекращаете добычу вне зависимости от колебаний цен на нефть", - пояснил он. Эксперт отметил, что сейчас на рынке действуют факторы, способствующие превышению предложения нефти над спросом. В частности, это снижение потребления в Китае, стратегия США по увеличению добычи и завершение в прошлом году модернизации нефтепровода в Канаде, который позволит экспортировать нефть из провинции Альберта к морским портам для дальнейших поставок на мировой рынок. Помимо этого, по оценке Минэнерго США, профицит мощностей в ближневосточных странах ОПЕК уже достиг почти 5 миллионов баррелей в сутки, что больше, чем текущая добыча Ирака (4,3 миллиона баррелей в сутки), добавил Родионов. "Такой высокий профицит мощностей косвенно свидетельствует о том, что странам ОПЕК приходится идти на очень большие жертвы ради поддержания цены на текущем уровне", - подчеркнул он. Согласно ежемесячному краткосрочному прогнозу управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, опубликованному во вторник, мировая добыча нефти и газового конденсата в мире превысит потребление в 2025 году на 420 тысяч баррелей в сутки, а в 2026 году - на 980 тысяч баррелей.
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нефть, гайана, сша, бразилия, опек
Нефть, Энергетика, Экономика, ГАЙАНА, США, БРАЗИЛИЯ, ОПЕК
05:31 15.02.2025
 
Эксперт рассказал, когда сделка ОПЕК+ станет бессмысленной

Эксперт Родионов: сделка ОПЕК+ в условиях профицита нефти может стать бессмысленной

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ в условиях уже складывающегося профицита нефти на мировом рынке может стать бессмысленной с ростом добычи в Гайане и Бразилии до 2028 года, заявил РИА Новости независимый эксперт Кирилл Родионов.
"Бразилия и Гайана в ближайшие годы будут наращивать добычу нефти. Если все текущие заявленные планы будут соблюдены, то по итогам 2028 года суммарная добыча нефти в Гайане и Бразилии превысит объем добычи в 2024 году на 3 миллиона баррелей нефти в сутки. Соответственно, в целом вот эта прибавка может серьезно привести к тому, что сделка ОПЕК+ станет абсолютно бессмысленной", - сказал Родионов.
В этом и следующем году в этих странах будут вводиться новые плавучие установки для добычи, хранения и отгрузки нефти, что окажет влияние на баланс спроса и предложения на мировом рынке, объяснил эксперт. Он также подчеркнул, что динамика добычи на этих плавучих установках не будет зависеть от цен на нефть из-за длинного инвестиционного цикла. "То есть вам нужно сначала произвести плавучую установку и вывести её в открытое море. Но когда вы ее вывели, вы не прекращаете добычу вне зависимости от колебаний цен на нефть", - пояснил он.
Эксперт отметил, что сейчас на рынке действуют факторы, способствующие превышению предложения нефти над спросом. В частности, это снижение потребления в Китае, стратегия США по увеличению добычи и завершение в прошлом году модернизации нефтепровода в Канаде, который позволит экспортировать нефть из провинции Альберта к морским портам для дальнейших поставок на мировой рынок.
Помимо этого, по оценке Минэнерго США, профицит мощностей в ближневосточных странах ОПЕК уже достиг почти 5 миллионов баррелей в сутки, что больше, чем текущая добыча Ирака (4,3 миллиона баррелей в сутки), добавил Родионов. "Такой высокий профицит мощностей косвенно свидетельствует о том, что странам ОПЕК приходится идти на очень большие жертвы ради поддержания цены на текущем уровне", - подчеркнул он.
Согласно ежемесячному краткосрочному прогнозу управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, опубликованному во вторник, мировая добыча нефти и газового конденсата в мире превысит потребление в 2025 году на 420 тысяч баррелей в сутки, а в 2026 году - на 980 тысяч баррелей.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьГАЙАНАСШАБРАЗИЛИЯОПЕК
 
 
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