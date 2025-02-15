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На пути эскалации. Европа готовится к войне с Россией

На пути эскалации. Европа готовится к войне с Россией - 15.02.2025, ПРАЙМ

На пути эскалации. Европа готовится к войне с Россией

Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом стремятся к дипломатии в украинском конфликте, что вызывает недовольство в Евросоюзе, а сам ЕС... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T16:02+0300

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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом стремятся к дипломатии в украинском конфликте, что вызывает недовольство в Евросоюзе, а сам ЕС продолжает эскалацию, готовясь к войне с Россией, пишет британское издание UnHerd.Как отмечается, Вашингтон намерен отмежеваться от Европы и восстановить связи с Россией. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что членство Украины в НАТО нереально, а конфликт завершится дипломатическим урегулированием. Хегсет подчеркнул, что европейские силы должны взять на себя ответственность за безопасность после конфликта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕвропейские лидеры не удивлены позицией США, но она подчеркивает решительный сдвиг в политике США. Хегсет не раскрыл подробностей мирного соглашения, но ожидается, что Киев уступит территории в обмен на гарантии безопасности.До этого Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, договорившись о тесном сотрудничестве.Восстановление диалога между Вашингтоном и Москвой — радостное событие, но риск давления на Путина для прекращения огня без мирной структуры высок, отмечает автор. По его мнению, Россия не пойдет на компромисс по ключевым требованиям, включая вывод украинских войск. Предложение разместить миротворческий контингент под началом Европы встретит сопротивление Москвы.Разделение между США и Европой в сфере безопасности подталкивает Европу к милитаризации, указывается в публикации. Польша, Эстония и Литва усиливают свое влияние в ЕС, призывая к увеличению расходов на оборону. А милитаризация Европы может привести к эскалации конфликта и риску упреждающего удара со стороны России.Разворот США от Европы может непреднамеренно усилить конфронтацию, а не деэскалацию, обращает внимание автор.Таким образом, разделение США и Европы противоречит цели Трампа достичь мира на Украине. Европейское руководство должно признать опасения России в области безопасности для долгосрочного урегулирования, указывается в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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