https://1prime.ru/20250215/f-16-854952539.html
WSJ: разбившийся на Украине F-16 сбили "огнем по своим"
WSJ: разбившийся на Украине F-16 сбили "огнем по своим" - 15.02.2025, ПРАЙМ
WSJ: разбившийся на Украине F-16 сбили "огнем по своим"
Истребитель F-16 ВСУ, разбившийся на Украине в августе 2024 года, скорее всего был сбит "огнем по своим", так как США не предоставили Киеву тактическую сеть... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T03:03+0300
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2025-02-15T03:03+0300
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Истребитель F-16 ВСУ, разбившийся на Украине в августе 2024 года, скорее всего был сбит "огнем по своим", так как США не предоставили Киеву тактическую сеть обмена данными Link 16, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Издание объясняет, что в самолетах США и Европы используется военная тактическая сеть обмена данными Link 16, которая позволяет увидеть в реальном времени всех участников сети, а именно самолеты, наземные подразделения, ПВО и командование. Как утверждает газета, администрация бывшего президента США Джо Байдена не предоставила данную технологию для истребителей на Украине. Газета отмечает, что, скорее всего, имел место огонь по своим.
"Однако, по словам украинского депутата и других источников, пожелавших остаться неизвестными, скорее всего, имел место дружественный огонь. Когда F-16 прибыли на Украину, администрация Байдена скрыла ключевую технологию, которая помогает наземной ПВО различать друга от врага", - заявила Wall Street Journal.
Газета утверждает со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк, что на момент прибытия на Украину истребители и системы ПВО Patriot страны "не были оборудованы для использования Link 16". Эту же информацию подтвердил газете бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк и другие неназванные источники.
Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
Согласно некрологу украинского летчика Алексея Меся, он погиб в 26 августа во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал 27 августа, что ударом по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов. Уже 30 августа Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал это увольнение, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.
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общество , украина, сша, москва, джо байден, владимир зеленский, всу, рада, f-16
Общество , УКРАИНА, США, МОСКВА, Джо Байден, Владимир Зеленский, ВСУ, Рада, F-16
WSJ: разбившийся на Украине F-16 сбили "огнем по своим"
WSJ: разбившийся на Украине F-16, скорее всего, был сбит "огнем по своим"
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Истребитель F-16 ВСУ, разбившийся на Украине в августе 2024 года, скорее всего был сбит "огнем по своим", так как США не предоставили Киеву тактическую сеть обмена данными Link 16, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Издание объясняет, что в самолетах США и Европы используется военная тактическая сеть обмена данными Link 16, которая позволяет увидеть в реальном времени всех участников сети, а именно самолеты, наземные подразделения, ПВО и командование. Как утверждает газета, администрация бывшего президента США Джо Байдена не предоставила данную технологию для истребителей на Украине. Газета отмечает, что, скорее всего, имел место огонь по своим.
"Однако, по словам украинского депутата и других источников, пожелавших остаться неизвестными, скорее всего, имел место дружественный огонь. Когда F-16 прибыли на Украину, администрация Байдена скрыла ключевую технологию, которая помогает наземной ПВО различать друга от врага", - заявила Wall Street Journal.
Газета утверждает со ссылкой на директора украинского Центра противодействия коррупции Дарью Каленюк, что на момент прибытия на Украину истребители и системы ПВО Patriot страны "не были оборудованы для использования Link 16". Эту же информацию подтвердил газете бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк и другие неназванные источники.
Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю переданного Украине истребителя F-16, причины крушения выясняет специальная комиссия. Газета Wall Street Journal при этом ранее писала, что F-16 разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.
Согласно некрологу украинского летчика Алексея Меся, он погиб в 26 августа во время выполнения боевого задания. При этом координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал 27 августа, что ударом по району военного аэродрома в Староконстантинове Хмельницкой области был поражен объект, где дислоцировались пилоты ВСУ, проходящие обучение у иностранных инструкторов. Уже 30 августа Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВВС Украины Николая Олещука. Причины отставки не указывались, но 31 августа министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал это увольнение, назвав это "ротацией", не связанной с крушением истребителя F-16.