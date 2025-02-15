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Каллас продолжает настаивать на продолжении военных действий на Украине

Каллас продолжает настаивать на продолжении военных действий на Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ

Каллас продолжает настаивать на продолжении военных действий на Украине

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что ЕС должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы обеспечить продолжение военных действий... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T22:29+0300

2025-02-15T22:29+0300

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в Мюнхене заявила, что ЕС должен "перераспределить некоторые ресурсы", чтобы обеспечить продолжение военных действий силами Украины. Ранее Каллас заявляла, что Евросоюз должен обеспечить Украине "победу" в конфликте. "Сейчас мы находимся в критической точке, когда украинцы решили, что они дадут отпор агрессору. И единственная просьба к нам - перераспределить некоторые ресурсы, помочь им дать отпор агрессору, чтобы нам не пришлось беспокоиться о войне здесь, в этом прекрасном месте. Я действительно хочу посвятить себя этому", - заявила она.Ранее стало известно, что Каллас проведет уже в воскресенье в Мюнхене неформальную встречу находящихся в Германии европейских министров иностранных дел, чтобы обсудить ситуацию после заявлений Дональда Трампа и представителей его администрации как по Украине, так и по отношениям с ЕС. Президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

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