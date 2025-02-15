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Келлог высказал пожелания США насчет формата переговоров по Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ
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Келлог высказал пожелания США насчет формата переговоров по Украине
Келлог высказал пожелания США насчет формата переговоров по Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ
Келлог высказал пожелания США насчет формата переговоров по Украине
Соединенные Штаты не хотят, чтобы в переговорах по урегулированию украинского вопроса принимала участие большая группа сторон, заявил специальный посланник... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T17:42+0300
2025-02-15T18:16+0300
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ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не хотят, чтобы в переговорах по урегулированию украинского вопроса принимала участие большая группа сторон, заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.С таким заявлением он выступил на полях Мюнхенской конференции, комментируя возможность включения Европы в обсуждение. "Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию", - цитирует Келлога телеканал CNBC. При этом Келлог указал, что союзники Вашингтона будут играть определенную роль в работе по урегулированию конфликта на Украине, не уточнив, как именно американские власти видят их возможное участие в данном процессе."Вы должны дать нам немного пространства для маневров и времени, но когда я это говорю, я не говорю о шести месяцах, я говорю о днях и неделях", - отметил Келлог.Он также подчеркнул, что США заинтересованы в длительном и устойчивом мирном решении по Украине.Он добавил, что Вашингтон пока не готов обозначить требования по предоставлению гарантий безопасности Украине в рамках переговоров.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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украина, сша, россия, кит келлог
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Кит Келлог
17:42 15.02.2025 (обновлено: 18:16 15.02.2025)
 
Келлог высказал пожелания США насчет формата переговоров по Украине

Келлог: США не хотят, чтобы в переговорах по Украине участвовала большая группа сторон

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не хотят, чтобы в переговорах по урегулированию украинского вопроса принимала участие большая группа сторон, заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.
С таким заявлением он выступил на полях Мюнхенской конференции, комментируя возможность включения Европы в обсуждение.
"Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию", - цитирует Келлога телеканал CNBC.
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При этом Келлог указал, что союзники Вашингтона будут играть определенную роль в работе по урегулированию конфликта на Украине, не уточнив, как именно американские власти видят их возможное участие в данном процессе.
"Вы должны дать нам немного пространства для маневров и времени, но когда я это говорю, я не говорю о шести месяцах, я говорю о днях и неделях", - отметил Келлог.
Он также подчеркнул, что США заинтересованы в длительном и устойчивом мирном решении по Украине.
Он добавил, что Вашингтон пока не готов обозначить требования по предоставлению гарантий безопасности Украине в рамках переговоров.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯКит Келлог
 
 
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