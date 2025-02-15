https://1prime.ru/20250215/kellog-854962568.html
Келлог назвал условия завершение конфликта на Украине
Келлог назвал условия завершение конфликта на Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ
Келлог назвал условия завершение конфликта на Украине
Завершение украинского конфликта требует всеобъемлющего плана урегулирования и совместной работы союзников, а не продолжения боевых действий, заявил специальный | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T20:59+0300
2025-02-15T20:59+0300
2025-02-15T21:43+0300
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ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Завершение украинского конфликта требует всеобъемлющего плана урегулирования и совместной работы союзников, а не продолжения боевых действий, заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. "Я считают, если вы думаете, что можете убивать, чтобы выбраться из этой войны, то вы не сможете... Необходим всеобъемлющий план, планирование совместной работы союзников. Это будет всеобъемлющий план", - отметил он.Келлог также заявил, что ждет от России территориальных уступок в рамках переговоров по урегулированию конфликта."Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки", - сообщил он, говоря о возможных уступках со стороны России.Келлог не уточнил, какие территории имеет в виду, но добавил, что также ждет от Москвы "отказа от использования силы" в будущем.Спецпредставитель также указал на необходимость ведения диалога с противниками и друзьями, комментируя прошедший разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным."Не важно, нравится вам или нет, но факт в том, что вы должны разговаривать с противниками и друзьями", - сказал он.Келлог добавил, что США заинтересованы в суверенной, стабильной Украине, но окончательные детали соглашения по урегулированию конфликта еще предстоит определить, и за это в том числе должен будет отвечать Владимир Зеленский.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. Глава государства добавил, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Также Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если сам Зеленский желает участвовать в переговорах, президент РФ выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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украина, кит келлог, сша, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Кит Келлог, США, РОССИЯ
Келлог назвал условия завершение конфликта на Украине
Келлог: завершение конфликта на Украине требует всеобъемлющего плана и работы союзников
ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Завершение украинского конфликта требует всеобъемлющего плана урегулирования и совместной работы союзников, а не продолжения боевых действий, заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я считают, если вы думаете, что можете убивать, чтобы выбраться из этой войны, то вы не сможете... Необходим всеобъемлющий план, планирование совместной работы союзников. Это будет всеобъемлющий план", - отметил он.
Келлог также заявил, что ждет от России территориальных уступок в рамках переговоров по урегулированию конфликта.
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"Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки", - сообщил он, говоря о возможных уступках со стороны России.
Келлог не уточнил, какие территории имеет в виду, но добавил, что также ждет от Москвы "отказа от использования силы" в будущем.
Спецпредставитель также указал на необходимость ведения диалога с противниками и друзьями, комментируя прошедший разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
"Не важно, нравится вам или нет, но факт в том, что вы должны разговаривать с противниками и друзьями", - сказал он.
Келлог добавил, что США заинтересованы в суверенной, стабильной Украине, но окончательные детали соглашения по урегулированию конфликта еще предстоит определить, и за это в том числе должен будет отвечать Владимир Зеленский.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что, если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. Глава государства добавил, что Владимир Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Также Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если сам Зеленский желает участвовать в переговорах, президент РФ выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.