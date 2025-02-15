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Евросоюз берет курс на обеспечение собственной обороны, заявил Кошта

Евросоюз берет курс на обеспечение собственной обороны, заявил Кошта - 15.02.2025, ПРАЙМ

Евросоюз берет курс на обеспечение собственной обороны, заявил Кошта

Страны Европы уже нарастили расходы на оборону и довели их до 2% ВВП, однако в ближайшие годы Европейский союз планирует сконцентрироваться на создании... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T14:26+0300

2025-02-15T14:26+0300

2025-02-15T14:26+0300

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – ПРАЙМ. Страны Европы уже нарастили расходы на оборону и довели их до 2% ВВП, однако в ближайшие годы Европейский союз планирует сконцентрироваться на создании "оборонного союза" для укрепления собственной безопасности, заявил глава Европейского совета Антониу Кошта. "В Версале в 2022 году все государства-члены ЕС решили эффективно реализовать проект по созданию Европы, сконцентрированной на обороне. Наши расходы на оборону выросли на 30% с 2021 года. Страны Европейского союза, входящие в НАТО, теперь тратят в среднем 2% на оборону", - напомнил он, выступая на Мюнхенской конференции."Но мы сделаем больше. Европейский союз по своей сути является мирным проектом. Но мы знаем, что мир без эффективной обороны — это иллюзия. Две недели назад я собрал лидеров Европейского союза, чтобы дать политические указания Еврокомиссии и представителю ЕС относительно возможностей Европейского союза в области обороны. Мы сможем этого добиться", - добавил политик. По его словам, Евросоюз будет выстраивать собственную оборону в сотрудничестве с Великобританией и НАТО и ставит "оборону в приоритет в повестке". Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз должен тратить "на сотни миллиардов евро больше на оборону ежегодно".

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