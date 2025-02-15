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Кулеба заявил, что завершить конфликт на Украине невозможно

Кулеба заявил, что завершить конфликт на Украине невозможно - 15.02.2025, ПРАЙМ

Кулеба заявил, что завершить конфликт на Украине невозможно

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно, так как в Киеве полагают, что... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T03:36+0300

2025-02-15T03:36+0300

2025-02-15T03:36+0300

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что завершить украинский конфликт в нынешних условиях невозможно, так как в Киеве полагают, что им хватит ресурсов до середины лета и очередной помощи от Европы. "Договориться о прекращении огня сложно, но можно. Поддерживать его хотя бы в течение 24 часов почти невозможно. А закончить войну в нынешних условиях абсолютно невозможно... (Владимир) Зеленский знает, что у него достаточно ресурсов, чтобы продержаться как минимум до середины лета", - заявил Кулеба в интервью немецкому журналу Spiegel. По словам Кулебы, Зеленский надеется, что к середине лета Европа "наконец-то решится" предоставить больше помощи Киеву. Президент России Владимир Путин и Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

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мировая экономика, общество , украина, европа, москва, владимир путин, дмитрий кулеба, дмитрий песков, spiegel