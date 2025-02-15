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Не Европа. Миротворцами на Украине могут выступить страны Глобального Юга
Не Европа. Миротворцами на Украине могут выступить страны Глобального Юга - 15.02.2025, ПРАЙМ
Не Европа. Миротворцами на Украине могут выступить страны Глобального Юга
Для предотвращения эскалации украинского конфликта можно использовать миротворцев из нейтральных стран Глобального Юга, пишет Наман Карл-Томас Хабтом для... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T21:55+0300
2025-02-15T21:55+0300
2025-02-15T21:55+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Для предотвращения эскалации украинского конфликта можно использовать миротворцев из нейтральных стран Глобального Юга, пишет Наман Карл-Томас Хабтом для американского издания Foreign Policy.Как отмечается, Глобальный Юг имеет дружеские связи с Россией и Западом, что делает его привлекательным для миротворческой миссии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЕвропа не хочет отправлять войска на Украину, что свидетельствует о её нежелании участвовать в конфликте. Размещение европейских миротворцев вблизи российских войск может усилить напряженность и привести к эскалации. Миротворцы же из Глобального Юга могут иметь рабочие отношения с обеими сторонами конфликта, отмечается в публикации.Автор напоминает, что эти страны имеют опыт миротворческих миссий и могут помочь в установлении мира. Такие объединения, как БРИКС и АСЕАН, могут участвовать в формировании новой глобальной безопасности.Отмечается, что для эффективной миссии необходим договор о прекращении огня и четкая демаркация линии фронта. Отвод обеих сторон с линии фронта снизит риск случайных боестолкновений.Что касается роли отдельных стран, то Чили может предложить помощь в разминировании, имея опыт в обезвреживании мин. Некоторые европейские страны, такие как Венгрия и Словакия, также могут быть заинтересованы в участии в процесе.Евросоюз же может помочь в финансировании миротворческих сил, что сделает его значимой стороной.Как подчеркивается в статье, ЕС должен использовать Глобальный Юг для стабилизации своих границ, а не пытаться монополизировать структуры международной безопасности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, россия, глобальный юг, европа
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Глобальный Юг, ЕВРОПА
Не Европа. Миротворцами на Украине могут выступить страны Глобального Юга
FP: на Украину целесообразно послать миротворцев из стран Глобального Юга
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ.
Для предотвращения эскалации украинского конфликта можно использовать миротворцев из нейтральных стран Глобального Юга, пишет Наман Карл-Томас Хабтом для американского издания Foreign Policy
.
Как отмечается, Глобальный Юг имеет дружеские связи с Россией и Западом, что делает его привлекательным для миротворческой миссии.
Европа не хочет отправлять войска на Украину, что свидетельствует о её нежелании участвовать в конфликте. Размещение европейских миротворцев вблизи российских войск может усилить напряженность и привести к эскалации. Миротворцы же из Глобального Юга могут иметь рабочие отношения с обеими сторонами конфликта, отмечается в публикации.
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Автор напоминает, что эти страны имеют опыт миротворческих миссий и могут помочь в установлении мира. Такие объединения, как БРИКС и АСЕАН, могут участвовать в формировании новой глобальной безопасности.
Отмечается, что для эффективной миссии необходим договор о прекращении огня и четкая демаркация линии фронта. Отвод обеих сторон с линии фронта снизит риск случайных боестолкновений.
Что касается роли отдельных стран, то Чили может предложить помощь в разминировании, имея опыт в обезвреживании мин. Некоторые европейские страны, такие как Венгрия и Словакия, также могут быть заинтересованы в участии в процесе.
Евросоюз же может помочь в финансировании миротворческих сил, что сделает его значимой стороной.
Как подчеркивается в статье, ЕС должен использовать Глобальный Юг для стабилизации своих границ, а не пытаться монополизировать структуры международной безопасности.