https://1prime.ru/20250215/peregovory-854963807.html
СМИ: Киеву не сообщили о встрече США и России в Саудовской Аравии
СМИ: Киеву не сообщили о встрече США и России в Саудовской Аравии - 15.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: Киеву не сообщили о встрече США и России в Саудовской Аравии
Представители Украины не приглашены к участию в предстоящих переговорах Соединенных Штатов и РФ в Саудовской Аравии и не проинформированы о них, передает Fox... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T23:18+0300
2025-02-15T23:18+0300
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ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Представители Украины не приглашены к участию в предстоящих переговорах Соединенных Штатов и РФ в Саудовской Аравии и не проинформированы о них, передает Fox News со ссылкой на источники. "Высокопоставленный украинский представитель сообщил мне, что украинская сторона "не была приглашена и не информирована" о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии", - написала журналист телеканала в соцсети Х. Газета Politico в субботу со ссылкой на источники в США написала, что высокопоставленные американские чиновники направились в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ и Украины в ближайшие дни. По данным издания, советник по национальной безопасности Майк Уолц в ближайшие дни присоединится к государственному секретарю Марко Рубио и специальному представителю президента Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать переговоры об урегулировании украинского конфликта.При этом специального посланника президента Соединенных Штатов по Украине Кита Келлога на встрече не будет. Как уточнили источники, в настоящее время нет никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.
https://1prime.ru/20250215/kellog-854962568.html
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
СМИ: Киеву не сообщили о встрече США и России в Саудовской Аравии
Fox News: Киев не приглашен на переговоры США и РФ в Саудовской Аравии, не знает о них
ВАШИНГТОН, 15 фев - ПРАЙМ. Представители Украины не приглашены к участию в предстоящих переговорах Соединенных Штатов и РФ в Саудовской Аравии и не проинформированы о них, передает Fox News со ссылкой на источники.
"Высокопоставленный украинский представитель сообщил мне, что украинская сторона "не была приглашена и не информирована" о предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии", - написала журналист телеканала в соцсети Х.
Газета Politico в субботу со ссылкой на источники в США написала, что высокопоставленные американские чиновники направились в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ и Украины в ближайшие дни.
Келлог назвал условия завершение конфликта на Украине
По данным издания, советник по национальной безопасности Майк Уолц в ближайшие дни присоединится к государственному секретарю Марко Рубио и специальному представителю президента Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу, чтобы в ближайшие дни начать переговоры об урегулировании украинского конфликта.
При этом специального посланника президента Соединенных Штатов по Украине Кита Келлога на встрече не будет.
Как уточнили источники, в настоящее время нет никаких планов по приглашению представителей крупных европейских держав присоединиться к переговорам.