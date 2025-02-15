https://1prime.ru/20250215/sammit-854962221.html

СМИ: США и Россия встретятся в Саудовской Аравии для подготовки саммита

СМИ: США и Россия встретятся в Саудовской Аравии для подготовки саммита - 15.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: США и Россия встретятся в Саудовской Аравии для подготовки саммита

Представители Соединенных Штатов и РФ встретятся в Саудовской Аравии на будущей неделе для подготовки возможного саммита лидеров в конце месяца, темой которого... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T19:48+0300

2025-02-15T19:48+0300

2025-02-15T19:48+0300

спецоперация на украине

украина

россия

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Представители Соединенных Штатов и РФ встретятся в Саудовской Аравии на будущей неделе для подготовки возможного саммита лидеров в конце месяца, темой которого будет прекращение украинского конфликта, передает Bloomberg со ссылкой на источники. "Чиновники из США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить почву для возможного саммита лидеров уже в конце месяца", - отмечается в публикации. Как сообщают источники, детали встречи и список участников пока в стадии уточнения. Цель состоит в том, чтобы согласовать дату до начала священного месяца Рамадан, отмечает агентство. Трамп 13 февраля заявил, что высокопоставленные представители РФ, Украины и США встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что Соединенные Штаты, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут на следующей неделе встречу в Саудовской Аравии. В России в 2025 году Рамадан наступит 28 февраля с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 1 марта, а последний продлится до вечера 29 марта.

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украина

саудовская аравия

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украина, россия, саудовская аравия