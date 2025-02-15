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G7 связала принятие новых санкций против РФ c мирными усилиями на Украине
G7 связала принятие новых санкций против РФ c мирными усилиями на Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ
G7 связала принятие новых санкций против РФ c мирными усилиями на Украине
Страны "Большой семерки" связали принятие новых санкций против России после февраля с усилиями по достижению мира на Украине, говорится в заявлении глав... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T17:10+0300
2025-02-15T17:10+0300
2025-02-15T17:11+0300
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РИМ, 15 фев – ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" связали принятие новых санкций против России после февраля с усилиями по достижению мира на Украине, говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств после переговоров, состоявшихся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. "Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные, добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству", - говорится в коммюнике, которое поступило в РИА Новости. Члены G7 также, как заявляется, подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины "в защите ее свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности". Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования украинского конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о то, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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g7, россия, санкции против рф
Спецоперация на Украине, G7, РОССИЯ, санкции против РФ
G7 связала принятие новых санкций против РФ c мирными усилиями на Украине
G7 связала принятие новых санкций в отношении РФ c мирными усилиями на Украине
РИМ, 15 фев – ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" связали принятие новых санкций против России после февраля с усилиями по достижению мира на Украине, говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств после переговоров, состоявшихся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные, добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству", - говорится в коммюнике, которое поступило в РИА Новости.
Члены G7 также, как заявляется, подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины "в защите ее свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности".
Генсек НАТО призвал ЕС "перестать жаловаться" и дать предложения по Украине
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования украинского конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о то, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.