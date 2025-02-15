https://1prime.ru/20250215/sanktsii-854960661.html

G7 связала принятие новых санкций против РФ c мирными усилиями на Украине

G7 связала принятие новых санкций против РФ c мирными усилиями на Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ

G7 связала принятие новых санкций против РФ c мирными усилиями на Украине

Страны "Большой семерки" связали принятие новых санкций против России после февраля с усилиями по достижению мира на Украине, говорится в заявлении глав... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T17:10+0300

2025-02-15T17:10+0300

2025-02-15T17:11+0300

спецоперация на украине

g7

россия

санкции против рф

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РИМ, 15 фев – ПРАЙМ. Страны "Большой семерки" связали принятие новых санкций против России после февраля с усилиями по достижению мира на Украине, говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств после переговоров, состоявшихся в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. "Любые новые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли Российская Федерация реальные, добросовестные усилия для окончательного прекращения войны против Украины, которая обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству", - говорится в коммюнике, которое поступило в РИА Новости. Члены G7 также, как заявляется, подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины "в защите ее свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности". Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования украинского конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о то, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://1prime.ru/20250215/ryutte-854959407.html

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g7, россия, санкции против рф