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Российский сервис идентификации судов отображает сигналы тревоги - 15.02.2025, ПРАЙМ
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Российский сервис идентификации судов отображает сигналы тревоги
Российский сервис идентификации судов отображает сигналы тревоги - 15.02.2025, ПРАЙМ
Российский сервис идентификации судов отображает сигналы тревоги
Российский сервис идентификации судов от компании Sitronics теперь отображает сигналы тревоги, поданные судами, рассказал РИА Новости президент Sitronics Group... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T04:18+0300
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МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Российский сервис идентификации судов от компании Sitronics теперь отображает сигналы тревоги, поданные судами, рассказал РИА Новости президент Sitronics Group Сергей Ткаченко. "АИС – это система идентификации судов. Сервис SiAIS в нынешнем виде представляет собой систему мониторинга и позволяет видеть информацию о движении судов по всему миру. Одним из последних обновлений сервиса стало появление возможности видеть сигналы тревоги, поданные судами, время и дату", - отметил Ткаченко. Президент компании отметил, что сервис SiAIS на сегодня показывает информацию обо всех портах мира и о более чем 500 тысячах судов, находящихся в Мировом океане и на внутренних водных путях. В сервисе есть все основные функции, которыми обладают зарубежные системы – это живая карта судоходства, ведение флота судов, постоянно актуализируемые реестры судов, портов и терминалов, погодная информация и другое. "Конечно, главная ценность продукта – это независимые данные от российской спутниковой группировки. Сегодня у России уже есть сформированная, успешно функционирующая спутниковая группировка из 52 аппаратов АИС", - добавил Ткаченко. Президент Sitronics Group добавил, что Россия активно развивает стратегические партнерства со странами БРИКС, ШОС, ЕАЭС, в том числе в космической сфере. Система SiAIS уже имеет перевод на английский язык, поддержку локального времени и отображения данных в разных форматах. "Перспективы расширения, несомненно, есть, для этого нужно только добавить дополнительные локализации. Само отображение данных в системе соответствует международным стандартам и правилам", - заключил Ткаченко.
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192
40
192
40
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технологии, россия, москва, шос, еаэс
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, ШОС, ЕАЭС
04:18 15.02.2025
 
Российский сервис идентификации судов отображает сигналы тревоги

Ткаченко: российский сервис идентификации судов отображает сигналы тревоги

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МОСКВА, 15 фев – ПРАЙМ. Российский сервис идентификации судов от компании Sitronics теперь отображает сигналы тревоги, поданные судами, рассказал РИА Новости президент Sitronics Group Сергей Ткаченко.
"АИС – это система идентификации судов. Сервис SiAIS в нынешнем виде представляет собой систему мониторинга и позволяет видеть информацию о движении судов по всему миру. Одним из последних обновлений сервиса стало появление возможности видеть сигналы тревоги, поданные судами, время и дату", - отметил Ткаченко.
Президент компании отметил, что сервис SiAIS на сегодня показывает информацию обо всех портах мира и о более чем 500 тысячах судов, находящихся в Мировом океане и на внутренних водных путях. В сервисе есть все основные функции, которыми обладают зарубежные системы – это живая карта судоходства, ведение флота судов, постоянно актуализируемые реестры судов, портов и терминалов, погодная информация и другое. "Конечно, главная ценность продукта – это независимые данные от российской спутниковой группировки. Сегодня у России уже есть сформированная, успешно функционирующая спутниковая группировка из 52 аппаратов АИС", - добавил Ткаченко.
Президент Sitronics Group добавил, что Россия активно развивает стратегические партнерства со странами БРИКС, ШОС, ЕАЭС, в том числе в космической сфере. Система SiAIS уже имеет перевод на английский язык, поддержку локального времени и отображения данных в разных форматах.
"Перспективы расширения, несомненно, есть, для этого нужно только добавить дополнительные локализации. Само отображение данных в системе соответствует международным стандартам и правилам", - заключил Ткаченко.
 
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