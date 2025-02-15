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CNN сообщил о крупной чистке кадров в Национальном архиве США - 15.02.2025, ПРАЙМ
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CNN сообщил о крупной чистке кадров в Национальном архиве США
CNN сообщил о крупной чистке кадров в Национальном архиве США - 15.02.2025, ПРАЙМ
CNN сообщил о крупной чистке кадров в Национальном архиве США
Администрация президента США Дональда Трампа заставляет уволиться высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в рамках... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T08:42+0300
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дональд трамп
cnn
джо байден
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заставляет уволиться высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в рамках крупной чистки кадров. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.Как сообщал ранее журнал Rolling Stone, ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией, Трамп потребовал у советников перечень, в котором значились сотрудники Национального архива, которых следует уволить. В списке значатся не только лица, которые участвовали в попытках администрации Джо Байдена вернуть секретные документы, вывезенные Трампом в поместье Мар-а-Лаго в 2021 году, но также и сотрудники, которые "просто выполняли свою работу", сообщили источники. Как отметил журнал, на данный момент ряд сотрудников Белого дома советует пересмотреть составленный список."Чиновники Трампа ясно дали понять сотрудникам агентства (Национального управления архива - ред.), что Белый дом хочет отстранить руководящих лиц и заменить высокопоставленных чиновников сторонниками Трампа", - рассказал CNN неназванный источник. Кроме того, по данным телеканала, первым сотрудником, который покинул ведомство, стал заместитель хранителя архива Уильям Босанко. В пятницу Босанко направил сотрудникам письмо, в котором он сообщил об уходе на пенсию, сообщил CNN.Как сообщил телеканалу источник, ожидается, что в отставку могут уйти еще пять высокопоставленных чиновников помимо Босанко.
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сша, дональд трамп, cnn, джо байден, отставка
США, Дональд Трамп, CNN, Джо Байден, отставка
08:42 15.02.2025
 
CNN сообщил о крупной чистке кадров в Национальном архиве США

CNN: администрация Трампа приступила к чистке кадров в Национальном архиве

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заставляет уволиться высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в рамках крупной чистки кадров. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.
Как сообщал ранее журнал Rolling Stone, ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией, Трамп потребовал у советников перечень, в котором значились сотрудники Национального архива, которых следует уволить. В списке значатся не только лица, которые участвовали в попытках администрации Джо Байдена вернуть секретные документы, вывезенные Трампом в поместье Мар-а-Лаго в 2021 году, но также и сотрудники, которые "просто выполняли свою работу", сообщили источники. Как отметил журнал, на данный момент ряд сотрудников Белого дома советует пересмотреть составленный список.
"Чиновники Трампа ясно дали понять сотрудникам агентства (Национального управления архива - ред.), что Белый дом хочет отстранить руководящих лиц и заменить высокопоставленных чиновников сторонниками Трампа", - рассказал CNN неназванный источник.
Кроме того, по данным телеканала, первым сотрудником, который покинул ведомство, стал заместитель хранителя архива Уильям Босанко. В пятницу Босанко направил сотрудникам письмо, в котором он сообщил об уходе на пенсию, сообщил CNN.
Как сообщил телеканалу источник, ожидается, что в отставку могут уйти еще пять высокопоставленных чиновников помимо Босанко.
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