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CNN сообщил о крупной чистке кадров в Национальном архиве США

CNN сообщил о крупной чистке кадров в Национальном архиве США - 15.02.2025, ПРАЙМ

CNN сообщил о крупной чистке кадров в Национальном архиве США

Администрация президента США Дональда Трампа заставляет уволиться высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в рамках... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T08:42+0300

2025-02-15T08:42+0300

2025-02-15T08:42+0300

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дональд трамп

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа заставляет уволиться высокопоставленных сотрудников Национального управления архивов и документации в рамках крупной чистки кадров. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник.Как сообщал ранее журнал Rolling Stone, ссылаясь на два источника, знакомых с ситуацией, Трамп потребовал у советников перечень, в котором значились сотрудники Национального архива, которых следует уволить. В списке значатся не только лица, которые участвовали в попытках администрации Джо Байдена вернуть секретные документы, вывезенные Трампом в поместье Мар-а-Лаго в 2021 году, но также и сотрудники, которые "просто выполняли свою работу", сообщили источники. Как отметил журнал, на данный момент ряд сотрудников Белого дома советует пересмотреть составленный список."Чиновники Трампа ясно дали понять сотрудникам агентства (Национального управления архива - ред.), что Белый дом хочет отстранить руководящих лиц и заменить высокопоставленных чиновников сторонниками Трампа", - рассказал CNN неназванный источник. Кроме того, по данным телеканала, первым сотрудником, который покинул ведомство, стал заместитель хранителя архива Уильям Босанко. В пятницу Босанко направил сотрудникам письмо, в котором он сообщил об уходе на пенсию, сообщил CNN.Как сообщил телеканалу источник, ожидается, что в отставку могут уйти еще пять высокопоставленных чиновников помимо Босанко.

https://1prime.ru/20250214/tramp-854951266.html

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сша, дональд трамп, cnn, джо байден, отставка