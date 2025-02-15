https://1prime.ru/20250215/tramp-854963634.html
Вызвал ужас. В Германии осудили Трампа за "предательство" Украины
Вызвал ужас. В Германии осудили Трампа за "предательство" Украины - 15.02.2025, ПРАЙМ
Вызвал ужас. В Германии осудили Трампа за "предательство" Украины
Подход президента США Дональда Трампа к ситуации на Украине вызвал ужас в Германии, пишет издание Berliner Zeitung. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T23:13+0300
2025-02-15T23:13+0300
2025-02-15T23:13+0300
спецоперация на украине
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олаф шольц
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Подход президента США Дональда Трампа к ситуации на Украине вызвал ужас в Германии, пишет издание Berliner Zeitung.Правительство Германии отреагировало оцепенением и беспомощностью, поступок главы Белого дома заклеймили предательством Украины и унижением Европы, отмечается в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак напоминает автор, Трамп достиг соглашения с президентом России Владимиром Путиным о дипломатических попытках завершения кризиса на Украине. Главы государств договорились о регулярных контактах и нормализации отношений.Позиция США по украинскому вопросу выражается, в частности, в словах министра обороны Пита Хегсета, заявившего, что вступление Украины в НАТО невозможно. Также Трамп высказался за возвращение России в "Большую семерку" == по его мнению, российской военной операции можно было бы избежать при существовании G7.Со своей стороны, Евросоюз ожидает, что Трамп потребует финансирования восстановления Украины. До этого Трамп и назначенный им глава агентства по эффективности работы госструктур DOGE миллиардер Илон Маск уже начали сворачивать деятельность Агентства США по международному развитию USAID, что вызвало реорганизацию ряда НПО и аналитических центров.Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал правительство США за уступки Путину. Канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости избежать диктата в мире, подчеркнув важность сильной армии Украины и поставок западного оружия. По его мнению, для трансатлантического единства должны быть даны соответствующие гарантии.Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости устойчивых гарантий безопасности. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выразил удивление уступками Трампа.В итоге министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании и Италии потребовали участия Украины и Европы в любых переговорах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, сша, россия, олаф шольц, анналена бербок, борис писториус
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Олаф Шольц, Анналена Бербок, Борис Писториус
Вызвал ужас. В Германии осудили Трампа за "предательство" Украины
BZ: немецкие политики в бешенстве от мирных инициатив Трампа
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ.
Подход президента США Дональда Трампа к ситуации на Украине вызвал ужас в Германии, пишет издание Berliner Zeitung
.
Правительство Германии отреагировало оцепенением и беспомощностью, поступок главы Белого дома заклеймили предательством Украины и унижением Европы, отмечается в публикации.
Как напоминает автор, Трамп достиг соглашения с президентом России Владимиром Путиным о дипломатических попытках завершения кризиса на Украине. Главы государств договорились о регулярных контактах и нормализации отношений.
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Позиция США по украинскому вопросу выражается, в частности, в словах министра обороны Пита Хегсета, заявившего, что вступление Украины в НАТО невозможно. Также Трамп высказался за возвращение России в "Большую семерку" == по его мнению, российской военной операции можно было бы избежать при существовании G7.
Со своей стороны, Евросоюз ожидает, что Трамп потребует финансирования восстановления Украины. До этого Трамп и назначенный им глава агентства по эффективности работы госструктур DOGE миллиардер Илон Маск уже начали сворачивать деятельность Агентства США по международному развитию USAID, что вызвало реорганизацию ряда НПО и аналитических центров.
Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал правительство США за уступки Путину. Канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости избежать диктата в мире, подчеркнув важность сильной армии Украины и поставок западного оружия. По его мнению, для трансатлантического единства должны быть даны соответствующие гарантии.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о необходимости устойчивых гарантий безопасности. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выразил удивление уступками Трампа.
В итоге министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Великобритании, Испании и Италии потребовали участия Украины и Европы в любых переговорах.