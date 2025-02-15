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Глава МИД Польши: ЕС "рано или поздно" придется направить войска на Украину

Глава МИД Польши: ЕС "рано или поздно" придется направить войска на Украину - 15.02.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Польши: ЕС "рано или поздно" придется направить войска на Украину

Европейскому союзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая на Мюнхенской конференции по... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T18:52+0300

2025-02-15T18:52+0300

2025-02-15T18:52+0300

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ВАРШАВА, 15 фев - ПРАЙМ. Европейскому союзу "рано или поздно" придется направить войска на Украину, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, когда президент США Дональд Трамп говорит, что в рамках сделки по Украине должны быть направлены на Украину европейские войска, то Европе придется их предоставить. "Так что рано или поздно нам придется вмешаться", - сказал министр.Он при этом заявил, что время для мирных переговоров еще не настало. По мнению Сикорского, звонок Трампа президенту России Владимиру Путину "был ошибкой".Он пояснил, что выступал против скорых переговоров, потому что это якобы "оправдывает президента Путина и снижает моральный дух на Украине". Ранее в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что ряд европейских стран тайно работают над планом отправки войск на Украину для "помощи в обеспечении выполнения" будущего мирного соглашения с Россией, европейцы начали изучение вариантов около года назад из-за их опасений на фоне позиции Трампа по вопросу урегулирования конфликта. Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с новым главой Пентагона Питом Хегсетом заявил, что Польша и Соединенные Штаты могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не солдат. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта.

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