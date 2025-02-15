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"Диктатура в упадке". СМИ рассказали, какое будущее ждет Зеленского - 15.02.2025, ПРАЙМ
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"Диктатура в упадке". СМИ рассказали, какое будущее ждет Зеленского
"Диктатура в упадке". СМИ рассказали, какое будущее ждет Зеленского - 15.02.2025, ПРАЙМ
"Диктатура в упадке". СМИ рассказали, какое будущее ждет Зеленского
Крах режима Владимира Зеленского становится вопросом времени, считает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T16:12+0300
2025-02-15T16:12+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
всу
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Крах режима Владимира Зеленского становится вопросом времени, считает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос."Без поддержки общества и с сокращением западной помощи диктатура Зеленского в упадке, а конец его режима теперь лишь вопрос времени", — пишет аналитик в статье статье для издания InfoBRICS.Как отмечает Лейрос, на сегодняшний день Зеленский находится в безвыходном положении из-за постоянных провалов ВСУ и прекращения поддержки со стороны США. С одной стороны, выборы на Украине приведут к краху политической карьеры Зеленского. С другой стороны, отказ от поведения выборов и удержание власти приведут к разрушению образа Зеленского как демократически избранного лидера, а это лишь поспособствует более сильному подрыву отношений с Западом. Все это по мнению аналитика демонстрирует то, насколько киевский режим близок к краху.Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Введенные бессрочные санкции включают в себя лишение государственных наград, а также блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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украина, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ВСУ
16:12 15.02.2025
 
"Диктатура в упадке". СМИ рассказали, какое будущее ждет Зеленского

InfoBRICS: без помощи Запада режим Зеленского в скором времени ожидает крах

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Крах режима Владимира Зеленского становится вопросом времени, считает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.
"Без поддержки общества и с сокращением западной помощи диктатура Зеленского в упадке, а конец его режима теперь лишь вопрос времени", — пишет аналитик в статье статье для издания InfoBRICS.
Как отмечает Лейрос, на сегодняшний день Зеленский находится в безвыходном положении из-за постоянных провалов ВСУ и прекращения поддержки со стороны США. С одной стороны, выборы на Украине приведут к краху политической карьеры Зеленского. С другой стороны, отказ от поведения выборов и удержание власти приведут к разрушению образа Зеленского как демократически избранного лидера, а это лишь поспособствует более сильному подрыву отношений с Западом.
Все это по мнению аналитика демонстрирует то, насколько киевский режим близок к краху.
Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Введенные бессрочные санкции включают в себя лишение государственных наград, а также блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение по минеральным ресурсам
15:46
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
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