https://1prime.ru/20250215/zelenskiy-854960225.html

"Диктатура в упадке". СМИ рассказали, какое будущее ждет Зеленского

"Диктатура в упадке". СМИ рассказали, какое будущее ждет Зеленского - 15.02.2025, ПРАЙМ

"Диктатура в упадке". СМИ рассказали, какое будущее ждет Зеленского

Крах режима Владимира Зеленского становится вопросом времени, считает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T16:12+0300

2025-02-15T16:12+0300

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украина

владимир зеленский

всу

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Крах режима Владимира Зеленского становится вопросом времени, считает аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос."Без поддержки общества и с сокращением западной помощи диктатура Зеленского в упадке, а конец его режима теперь лишь вопрос времени", — пишет аналитик в статье статье для издания InfoBRICS.Как отмечает Лейрос, на сегодняшний день Зеленский находится в безвыходном положении из-за постоянных провалов ВСУ и прекращения поддержки со стороны США. С одной стороны, выборы на Украине приведут к краху политической карьеры Зеленского. С другой стороны, отказ от поведения выборов и удержание власти приведут к разрушению образа Зеленского как демократически избранного лидера, а это лишь поспособствует более сильному подрыву отношений с Западом. Все это по мнению аналитика демонстрирует то, насколько киевский режим близок к краху.Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Введенные бессрочные санкции включают в себя лишение государственных наград, а также блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений и выполнения торговых операций.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20250215/zelenskiy-854959924.html

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украина, владимир зеленский, всу