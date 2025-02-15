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Зеленский заявил, что отказал США в подписании соглашения о минералах - 15.02.2025, ПРАЙМ
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Зеленский заявил, что отказал США в подписании соглашения о минералах
Зеленский заявил, что отказал США в подписании соглашения о минералах - 15.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что отказал США в подписании соглашения о минералах
Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе американской стороны к украинским... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T22:02+0300
2025-02-15T22:02+0300
спецоперация на украине
украина
сша
владимир зеленский
полезные ископаемые
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе американской стороны к украинским полезным ископаемым.Накануне газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов писала, что американские чиновники в ходе встречи с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Соединенным Штатам права на половину еще не добытых украинских минеральных ресурсов. Как отмечает издание, Зеленский отказался от предложения. "Соглашение подписывается на уровне министров, но я как президент буду иметь влияние на качество этого документа. Поэтому я не дал министрам подписать это соглашение. Потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы", - сказал Зеленский в ходе общения с прессой на Мюнхенской конференции.По словам Зеленского, соглашение должно подразумевать под собой возможность инвестировать в украинскую экономику и возможность получить прибыль от этих инвестиций в обмен на гарантии безопасности. В нынешней версии документа, по его словам, подобные положения отсустствуют. В ответ на уточняющий вопрос, что было не так с документом, предложенным командой Вэнса, Зеленский заявил, что подписание такого документа "не в интересах суверенной Украины". В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности. В ее рамках высокопоставленные государственные деятели из различных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В форуме принимают участие Зеленский и специальный посланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
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украина, сша, владимир зеленский, полезные ископаемые
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, полезные ископаемые
22:02 15.02.2025
 
Зеленский заявил, что отказал США в подписании соглашения о минералах

Зеленский заявил, что отказал США в подписании соглашения о полезных ископаемых

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что отказал вице-президенту Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе американской стороны к украинским полезным ископаемым.
Накануне газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов писала, что американские чиновники в ходе встречи с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Соединенным Штатам права на половину еще не добытых украинских минеральных ресурсов. Как отмечает издание, Зеленский отказался от предложения.
"Соглашение подписывается на уровне министров, но я как президент буду иметь влияние на качество этого документа. Поэтому я не дал министрам подписать это соглашение. Потому что оно не готово, не готово защитить нас и наши интересы", - сказал Зеленский в ходе общения с прессой на Мюнхенской конференции.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
Зеленский заявил, что обсуждает с США соглашение по минеральным ресурсам
15:46
По словам Зеленского, соглашение должно подразумевать под собой возможность инвестировать в украинскую экономику и возможность получить прибыль от этих инвестиций в обмен на гарантии безопасности. В нынешней версии документа, по его словам, подобные положения отсустствуют.
В ответ на уточняющий вопрос, что было не так с документом, предложенным командой Вэнса, Зеленский заявил, что подписание такого документа "не в интересах суверенной Украины".
В Мюнхене с 14 по 16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности. В ее рамках высокопоставленные государственные деятели из различных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. В форуме принимают участие Зеленский и специальный посланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. Сам же Зеленский заявил о готовности предоставить США возможность инвестировать в добычу и заниматься совместной разработкой полезных ископаемых Украины.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАВладимир Зеленскийполезные ископаемые
 
 
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