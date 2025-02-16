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Водителей авто предупредили об анонимных сообщениях с Госуслуг

Водителей авто предупредили об анонимных сообщениях с Госуслуг - 16.02.2025, ПРАЙМ

Водителей авто предупредили об анонимных сообщениях с Госуслуг

Возможность оставлять водителям анонимные сообщения на Госуслугах появилась сравнительно недавно. Ее предлагают расширить за счет обязательных сообщений от... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T03:03+0300

2025-02-16T03:03+0300

2025-02-16T03:03+0300

авто

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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Возможность оставлять водителям анонимные сообщения на Госуслугах появилась сравнительно недавно. Ее предлагают расширить за счет обязательных сообщений от эвакуаторщиков, если те увозят машину на штрафстоянку. Как это будет работать, рассказал агентству “Прайм” автоэксперт Иван Волин.Анонимно можно написать, например, о незакрытом стекле, неудачной парковке или эвакуации. Сделать это могут обычные граждане по доброте душевной - если заметят неладное. Теперь депутаты предлагают расширить функционал нововведения, обязав сотрудников полиции информировать водителей об эвакуации авто на Госуслугах.“Цель новации - дать водителю возможность прибыть на место эвакуации в течение 10 минут и переставить машину. В противном случае эвакуация будет полностью законна”, - пояснил Волин.По его мнению, введение этого сервиса окажется весьма полезной. Ведь нередко владельцы эвакуированных машин не сразу узнают о факте эвакуации, им приходится тратить немало времени на поиск собственного транспорта. Все это время идет отсчет времени на штрафстоянке.“Другой вопрос, что любая современная идея будет тотчас взята на вооружение бесконечными цифровыми мошенниками, получающими в свой арсенал ещё один инструмент, который теоретически можно использовать для создания дополнительного хаоса в уме потенциальной жертвы”, - рассуждает автоэксперт.По его мнению, сервис имеет неплохой потенциал, но его успешность зависит от того, насколько хорошо он будет реализован и защищен от злоумышленников. По крайней мере, она станет поводом для водителей почаще мониторить сервис Госуслуг.“Если не сгущать краски, то вся история может стать полезным инструментом для улучшения коммуникации между властями и гражданами. Тем не менее, без серьёзной системы защиты от утечек персональных данных из бесконечного количества реестров и баз мы просто получим еще один повод для беспокойства”, - заключил автоэксперт.

https://1prime.ru/20250214/avto-854900859.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, бизнес, сервис