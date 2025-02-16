https://1prime.ru/20250216/delegatsiya-854975613.html

Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией - 16.02.2025, ПРАЙМ

Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Делегация Соединенных Штатов в воскресенье направляется в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими представителями, есть надежда на хороший прогресс,... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T19:05+0300

2025-02-16T19:05+0300

2025-02-16T19:08+0300

спецоперация на украине

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ВАШИНГТОН, 16 фев - ПРАЙМ. Делегация Соединенных Штатов в воскресенье направляется в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими представителями, есть надежда на хороший прогресс, заявил специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. "Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по нацбезопасности. У нас будут встречи по поручению президента, надеюсь, у нас будет хороший прогресс в контексте России и Украины", - сказал он. Уиткофф заявил, что не согласен с тезисом о том, что Украина не участвует в переговорах, хотя представителей Киева и не будет в Саудовской Аравии. "Я считаю, Украина - часть переговоров", - сказал спецпредставитель, напомнив, что президент США Дональд Трамп звонил Владимиру Зеленскому. На вопрос о том, ожидают ли США "территориальных уступок" от Украины, Уиткофф заявил, что сначала речь пойдет о "строительстве доверия" с РФ."Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин в минувшую среду провел с Трампом телефонный разговор, он продолжался почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, главы государства обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и Соединенных Штатов, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Позже Трамп объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно,. Глава государства подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не вправе ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если Зеленский хочет участвовать в переговорах, Путин выразил готовность выделить для этого специальных людей. Президент России также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп заявлял, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский