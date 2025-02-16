https://1prime.ru/20250216/delegatsiya-854975613.html
Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией
Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией - 16.02.2025, ПРАЙМ
Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией
Делегация Соединенных Штатов в воскресенье направляется в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими представителями, есть надежда на хороший прогресс,... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T19:05+0300
2025-02-16T19:05+0300
2025-02-16T19:08+0300
спецоперация на украине
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/42/842464285_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_17820b35571d48e0f9714df1e647c33c.jpg
ВАШИНГТОН, 16 фев - ПРАЙМ. Делегация Соединенных Штатов в воскресенье направляется в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими представителями, есть надежда на хороший прогресс, заявил специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. "Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по нацбезопасности. У нас будут встречи по поручению президента, надеюсь, у нас будет хороший прогресс в контексте России и Украины", - сказал он. Уиткофф заявил, что не согласен с тезисом о том, что Украина не участвует в переговорах, хотя представителей Киева и не будет в Саудовской Аравии. "Я считаю, Украина - часть переговоров", - сказал спецпредставитель, напомнив, что президент США Дональд Трамп звонил Владимиру Зеленскому. На вопрос о том, ожидают ли США "территориальных уступок" от Украины, Уиткофф заявил, что сначала речь пойдет о "строительстве доверия" с РФ."Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин в минувшую среду провел с Трампом телефонный разговор, он продолжался почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, главы государства обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и Соединенных Штатов, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Позже Трамп объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно,. Глава государства подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не вправе ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если Зеленский хочет участвовать в переговорах, Путин выразил готовность выделить для этого специальных людей. Президент России также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп заявлял, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://1prime.ru/20250216/voyska-854974870.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/42/842464285_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_bdc21fb611d27e02795c1346e32a62c3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией
Уиткофф: делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией
ВАШИНГТОН, 16 фев - ПРАЙМ. Делегация Соединенных Штатов в воскресенье направляется в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими представителями, есть надежда на хороший прогресс, заявил специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
"Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по нацбезопасности. У нас будут встречи по поручению президента, надеюсь, у нас будет хороший прогресс в контексте России и Украины", - сказал он.
Уиткофф заявил, что не согласен с тезисом о том, что Украина не участвует в переговорах, хотя представителей Киева и не будет в Саудовской Аравии.
СМИ: США спрашивают страны Европы о готовности развернуть войска на Украине
"Я считаю, Украина - часть переговоров", - сказал спецпредставитель, напомнив, что президент США Дональд Трамп звонил Владимиру Зеленскому.
На вопрос о том, ожидают ли США "территориальных уступок" от Украины, Уиткофф заявил, что сначала речь пойдет о "строительстве доверия" с РФ.
"Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в минувшую среду провел с Трампом телефонный разговор, он продолжался почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, главы государства обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и Соединенных Штатов, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Позже Трамп объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно,. Глава государства подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не вправе ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если Зеленский хочет участвовать в переговорах, Путин выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Президент России также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп заявлял, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.