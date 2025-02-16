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Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией - 16.02.2025, ПРАЙМ
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Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией
Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией - 16.02.2025, ПРАЙМ
Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией
Делегация Соединенных Штатов в воскресенье направляется в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими представителями, есть надежда на хороший прогресс,... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T19:05+0300
2025-02-16T19:08+0300
спецоперация на украине
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 16 фев - ПРАЙМ. Делегация Соединенных Штатов в воскресенье направляется в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими представителями, есть надежда на хороший прогресс, заявил специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. "Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по нацбезопасности. У нас будут встречи по поручению президента, надеюсь, у нас будет хороший прогресс в контексте России и Украины", - сказал он. Уиткофф заявил, что не согласен с тезисом о том, что Украина не участвует в переговорах, хотя представителей Киева и не будет в Саудовской Аравии. "Я считаю, Украина - часть переговоров", - сказал спецпредставитель, напомнив, что президент США Дональд Трамп звонил Владимиру Зеленскому. На вопрос о том, ожидают ли США "территориальных уступок" от Украины, Уиткофф заявил, что сначала речь пойдет о "строительстве доверия" с РФ."Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин в минувшую среду провел с Трампом телефонный разговор, он продолжался почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, главы государства обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и Соединенных Штатов, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Позже Трамп объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно,. Глава государства подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не вправе ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если Зеленский хочет участвовать в переговорах, Путин выразил готовность выделить для этого специальных людей. Президент России также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп заявлял, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
19:05 16.02.2025 (обновлено: 19:08 16.02.2025)
 
Делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Уиткофф: делегация США отправляется в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

© Фото : Unsplash/Mishaal Zahed Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© Фото : Unsplash/Mishaal Zahed
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ВАШИНГТОН, 16 фев - ПРАЙМ. Делегация Соединенных Штатов в воскресенье направляется в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими представителями, есть надежда на хороший прогресс, заявил специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в интервью телеканалу Fox News.
"Я отправляюсь туда сегодня вместе с советником по нацбезопасности. У нас будут встречи по поручению президента, надеюсь, у нас будет хороший прогресс в контексте России и Украины", - сказал он.
Уиткофф заявил, что не согласен с тезисом о том, что Украина не участвует в переговорах, хотя представителей Киева и не будет в Саудовской Аравии.
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"Я считаю, Украина - часть переговоров", - сказал спецпредставитель, напомнив, что президент США Дональд Трамп звонил Владимиру Зеленскому.
На вопрос о том, ожидают ли США "территориальных уступок" от Украины, Уиткофф заявил, что сначала речь пойдет о "строительстве доверия" с РФ.
"Это детали, я не отрицаю важность деталей. Но начало здесь в строительстве доверия, чтобы все понимали, что война должна закончиться", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в минувшую среду провел с Трампом телефонный разговор, он продолжался почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, главы государства обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и Соединенных Штатов, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Позже Трамп объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и России в ближайшее время будут готовить этот саммит.
Путин заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно,. Глава государства подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не вправе ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если Зеленский хочет участвовать в переговорах, Путин выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Президент России также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп заявлял, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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