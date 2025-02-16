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"Дискурсивная победа". В США признали, что Россия выигрывает - 16.02.2025, ПРАЙМ
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"Дискурсивная победа". В США признали, что Россия выигрывает
"Дискурсивная победа". В США признали, что Россия выигрывает - 16.02.2025, ПРАЙМ
"Дискурсивная победа". В США признали, что Россия выигрывает
Россия одержала дискурсивную победу в украинском конфликте и добилась согласия США со своими требованиями, пишет Newsweek со ссылкой на мнение ряда политологов. | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T23:22+0300
2025-02-16T23:22+0300
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия одержала дискурсивную победу в украинском конфликте и добилась согласия США со своими требованиями, пишет Newsweek со ссылкой на мнение ряда политологов.Как отмечается, помимо недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, для российского президента Владимира Путина есть и другие хорошие новости, Москва близка к достижению целей СВО.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИздание напоминает, что в феврале 2022 года Путин объяснил начало конфликта расширением НАТО на восток.Теперь Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет свели к нулю шансы Украины на возвращение к границам до конфликта и вступление в НАТО.Тем временем европейские лидеры шокированы, а аналитики считают, что Путин выиграл конфликт. Со своей стороны, Кремль назвал переговоры историческими, российские деятели выражают радость. Российский фондовый рынок вырос, Рубль укрепился по отношению к доллару.Россия по-прежнему страдает от санкций, инфляция в 9,5% и высокая ключевая ставка в 21% усугубляют ситуацию. Санкции США и "теневой флот" создают дополнительные проблемы для экспорта энергоресурсов. Однако цель недопущения НАТО на границе близка к достижению, пишет издание.При этом отмечается, что заявления Трампа и Кремля о переговорах и мирном соглашении выглядят для России как облегчение..Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, россия, сша, европа, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп
23:22 16.02.2025
 
"Дискурсивная победа". В США признали, что Россия выигрывает

Newsweek: последние заявления США выглядят как свидетельство победы Путина

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия одержала дискурсивную победу в украинском конфликте и добилась согласия США со своими требованиями, пишет Newsweek со ссылкой на мнение ряда политологов.
Как отмечается, помимо недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, для российского президента Владимира Путина есть и другие хорошие новости, Москва близка к достижению целей СВО.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Издание напоминает, что в феврале 2022 года Путин объяснил начало конфликта расширением НАТО на восток.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
Тревога в Европе. Трамп может дать Путину желаемое
Вчера, 21:51
Теперь Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет свели к нулю шансы Украины на возвращение к границам до конфликта и вступление в НАТО.
Тем временем европейские лидеры шокированы, а аналитики считают, что Путин выиграл конфликт. Со своей стороны, Кремль назвал переговоры историческими, российские деятели выражают радость. Российский фондовый рынок вырос, Рубль укрепился по отношению к доллару.
Россия по-прежнему страдает от санкций, инфляция в 9,5% и высокая ключевая ставка в 21% усугубляют ситуацию. Санкции США и "теневой флот" создают дополнительные проблемы для экспорта энергоресурсов. Однако цель недопущения НАТО на границе близка к достижению, пишет издание.
При этом отмечается, что заявления Трампа и Кремля о переговорах и мирном соглашении выглядят для России как облегчение.
.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯСШАЕВРОПАДональд Трамп
 
 
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