https://1prime.ru/20250216/poroshenko-854975791.html
Порошенко* заявил, что выборы президента Украины пройдут 26 октября
Порошенко* заявил, что выборы президента Украины пройдут 26 октября - 16.02.2025, ПРАЙМ
Порошенко* заявил, что выборы президента Украины пройдут 26 октября
Бывший президент Украины Петр Порошенко* заявил, что выборы президента страны состоятся 26 октября 2025 года. | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T19:18+0300
2025-02-16T19:18+0300
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Бывший президент Украины Петр Порошенко* заявил, что выборы президента страны состоятся 26 октября 2025 года. Такое заявление он сделал в ходе интервью украинскому изданию "Цензор.нет" в ответ на вопрос о возможных сроках проведения выборов президента на Украине. "Запишите: 26 октября этого года", - заявил Порошенко*. По словам экс-лидера страны, он узнал об этом из нескольких источников, среди которых представители офиса Владимира Зеленского, правоохранительных органов, украинского Центризбиркома и полиграфического комбината "Украина", который якобы уже занимается подсчетом нужного для выборов количества бюллетеней. Журналисты "Цензора" добавили, что, по их данным, в украинские школы также поступило указание "найти урны" для предстоящих выборов. Порошенко* подчеркнул, что сам он выступает против проведения выборов, поскольку, по его мнению, в настоящее время под угрозой само существование Украины. По его словам, Зеленский хочет провести президентские, парламентские и местные выборы одновременно и остаться у власти, зачистив оппозицию. Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение госнаград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.* Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
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украина, петр порошенко
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Петр Порошенко
Порошенко* заявил, что выборы президента Украины пройдут 26 октября
Порошенко утверждает, что президентские выборы на Украине пройдут 26 октября
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Бывший президент Украины Петр Порошенко* заявил, что выборы президента страны состоятся 26 октября 2025 года.
Такое заявление он сделал в ходе интервью украинскому изданию "Цензор.нет" в ответ на вопрос о возможных сроках проведения выборов президента на Украине.
"Запишите: 26 октября этого года", - заявил Порошенко*.
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По словам экс-лидера страны, он узнал об этом из нескольких источников, среди которых представители офиса Владимира Зеленского, правоохранительных органов, украинского Центризбиркома и полиграфического комбината "Украина", который якобы уже занимается подсчетом нужного для выборов количества бюллетеней.
Журналисты "Цензора" добавили, что, по их данным, в украинские школы также поступило указание "найти урны" для предстоящих выборов.
Порошенко* подчеркнул, что сам он выступает против проведения выборов, поскольку, по его мнению, в настоящее время под угрозой само существование Украины. По его словам, Зеленский хочет провести президентские, парламентские и местные выборы одновременно и остаться у власти, зачистив оппозицию.
Ранее Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против экс-президента Петра Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции введены бессрочно и включают в себя лишение госнаград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций.
* Внесены Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму