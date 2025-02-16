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СМИ: в Европе работают над увеличением помощи Киеву и оборонных расходов
СМИ: в Европе работают над увеличением помощи Киеву и оборонных расходов - 16.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Европе работают над увеличением помощи Киеву и оборонных расходов
Европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению военных расходов своих стран, а также помощи Украине, он будет анонсирован после... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T20:57+0300
2025-02-16T20:57+0300
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению военных расходов своих стран, а также помощи Украине, он будет анонсирован после выборов в ФРГ, намеченных на 23 февраля, передает Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах. "Европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержки Киева", - говорится в сообщении. Причиной названо то, что президент США Дональд Трамп настаивает на быстром прекращении украинского конфликта. "Планы расходов не будут объявлены до выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать разжигания разногласий перед голосованием", - пишет агентство.Как отмечается в публикации, европейские чиновники обеспокоены, что Владимира Зеленского могут подтолкнуть к "катастрофической сделке", если они быстро не придумают план оказания ему военной поддержки. Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. По слова главы российской дипломатии, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс напрямую принимаюту участие в конфликте, в том числе не только поставками вооружений, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии и других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор продолжительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и Соединенных Штатов, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее подчеркивал, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по украинскому вопросу можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не вправе ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, Путин выразил готовность выделить для этого специальных людей. Президент РФ также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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украина, ес, оружие, сша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕС, оружие, США
СМИ: в Европе работают над увеличением помощи Киеву и оборонных расходов
Bloomberg: в Европе работают над мерами по увеличению помощи Киеву и оборонных расходов
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению военных расходов своих стран, а также помощи Украине, он будет анонсирован после выборов в ФРГ, намеченных на 23 февраля, передает Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных кругах.
"Европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержки Киева", - говорится в сообщении. Причиной названо то, что президент США Дональд Трамп настаивает на быстром прекращении украинского конфликта. "Планы расходов не будут объявлены до выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать разжигания разногласий перед голосованием", - пишет агентство.
Как отмечается в публикации, европейские чиновники обеспокоены, что Владимира Зеленского могут подтолкнуть к "катастрофической сделке", если они быстро не придумают план оказания ему военной поддержки.
СМИ: США хотят добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля
Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. По слова главы российской дипломатии, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс напрямую принимаюту участие в конфликте, в том числе не только поставками вооружений, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии и других стран. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор продолжительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и Соединенных Штатов, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее подчеркивал, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по украинскому вопросу можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не вправе ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, Путин выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Президент РФ также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.