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РАН: Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия
РАН: Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия - 16.02.2025, ПРАЙМ
РАН: Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия
Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия, более 20% экспорта военной техники пришлось на Украину, 13% - на США и еще 11% - на Великобританию,... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T23:31+0300
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия, более 20% экспорта военной техники пришлось на Украину, 13% - на США и еще 11% - на Великобританию, говорится в исследовании РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно приведенным в исследовании данным, доходы Швеции от торговли оружием с 2010 по 2020 годы снижались с 700 до 400 миллионов долларов, однако с 2023-го наблюдается существенный рост. "По данным Стокгольмского института мира, основной экспорт вооружений из Швеции в 2023 году приходился на Бразилию (33%), Украину (22%), США (13%) и Великобританию (11%). По 6% приходилось на Германию и Латвию, 3% – на Литву и по 2% – на Финляндию, Индонезию и Аргентину", - говорится в документе, который был подготовлен Институтом Европы РАН. Швеция, как отмечается, поставляет на мировой рынок широкий ассортимент военной продукции. К наиболее востребованным образцам относятся боевые машины пехоты и танки, авиация и беспилотники, ракетные системы и управляемые боеприпасы. Как говорится в исследовании, Стокгольм широко поставляет артиллерийские системы, включая самоходные гаубицы Archer, одни из лучших на сегодня по совокупности тактико-технических характеристик, а также буксируемые гаубицы FH77. Отмечается, что Швеция – одна из немногих, кто производит собственную модель истребителя, она экспортирует ряд самолетов военного назначения, включая истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.
https://1prime.ru/20250130/shvetsiya-854565716.html
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швеция, украина, оружие
РАН: Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия
РАН: Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия, 20% экспорта пошло Украине
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Швеция с 2023 года наращивает доходы от продажи оружия, более 20% экспорта военной техники пришлось на Украину, 13% - на США и еще 11% - на Великобританию, говорится в исследовании РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно приведенным в исследовании данным, доходы Швеции от торговли оружием с 2010 по 2020 годы снижались с 700 до 400 миллионов долларов, однако с 2023-го наблюдается существенный рост.
"По данным Стокгольмского института мира, основной экспорт вооружений из Швеции в 2023 году приходился на Бразилию (33%), Украину (22%), США (13%) и Великобританию (11%). По 6% приходилось на Германию и Латвию, 3% – на Литву и по 2% – на Финляндию, Индонезию и Аргентину", - говорится в документе, который был подготовлен Институтом Европы РАН.
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Швеция, как отмечается, поставляет на мировой рынок широкий ассортимент военной продукции. К наиболее востребованным образцам относятся боевые машины пехоты и танки, авиация и беспилотники, ракетные системы и управляемые боеприпасы.
Как говорится в исследовании, Стокгольм широко поставляет артиллерийские системы, включая самоходные гаубицы Archer, одни из лучших на сегодня по совокупности тактико-технических характеристик, а также буксируемые гаубицы FH77.
Отмечается, что Швеция – одна из немногих, кто производит собственную модель истребителя, она экспортирует ряд самолетов военного назначения, включая истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.