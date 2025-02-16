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СМИ: США хотят добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля - 16.02.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США хотят добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля
СМИ: США хотят добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля - 16.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: США хотят добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля
Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намерена добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля, передает Bloomberg со ссылкой на... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T20:16+0300
2025-02-16T20:16+0300
спецоперация на украине
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сша
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владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намерена добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля, передает Bloomberg со ссылкой на источники. "Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить прекращение огня на Украине к Пасхе", - сообщает агентство со ссылкой на источники в правительственных кругах. Президент РФ Владимир Путин и Трамп провели в минувшую среду телефонный разговор продолжительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и Соединенных Штатов, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин до этого заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по украинскому вопросу можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не вправе ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, например, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, президент РФ выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп отмечал, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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украина, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
20:16 16.02.2025
 
СМИ: США хотят добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля

Bloomberg: администрация Трампа хочет добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа намерена добиться прекращения огня на Украине до 20 апреля, передает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет обеспечить прекращение огня на Украине к Пасхе", - сообщает агентство со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Президент РФ Владимир Путин и Трамп провели в минувшую среду телефонный разговор продолжительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и Соединенных Штатов, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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Украина сегодня даже не вассал, а слуга США, заявил Песков
14:58
Путин до этого заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по украинскому вопросу можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не вправе ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву необходимо найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, например, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, президент РФ выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Путин также заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп отмечал, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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