https://1prime.ru/20250216/ukraina-854975142.html

Разразившаяся катастрофа. Запад превратил украинцев в пушечное мясо

Разразившаяся катастрофа. Запад превратил украинцев в пушечное мясо - 16.02.2025, ПРАЙМ

Разразившаяся катастрофа. Запад превратил украинцев в пушечное мясо

Союзники Киева обвиняют нового президента США Дональда Трампа, что он бросил Украину — но на самом деле катастрофа случилась гораздо раньше: долгие годы Запад... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T18:26+0300

2025-02-16T18:26+0300

2025-02-16T18:26+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Союзники Киева обвиняют нового президента США Дональда Трампа, что он бросил Украину — но на самом деле катастрофа случилась гораздо раньше: долгие годы Запад превращает украинцев в пушечное мясо, пишет итальянское издание IL Fatto Quotidiano.Как отмечает автор, политика Запада должна измениться: военные расходы нужно сократить, а путь Украины в Евросоюз — закрыть.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ статье напоминается, что в 2014 году ЦРУ организовало переворот на Майдане, что привело к гражданской войне. В 2014 году западные страны подписали Минские соглашения, чтобы дать НАТО время для модернизации украинской армии.Автор указывает на тот факт, что НАТО расширялось на восток, вовлекая Украину и страны Балтии. В 2022 году альянс не позволил Украине реализовать мирное соглашение с Россией.При этом западные элиты, включая американских неоконов, создавали условия для превращения украинцев в пушечное мясо, они использовали Украину как театр конфликта для разграбления её ресурсов и перекладывания расходов на Европу, подчеркивает автор.По его мнению, проблема заключается не в Трампе, а в политике США, НАТО, ЕС и европейских правительств. В связи с этим необходимо сократить военные расходы и закрыть путь Украины в ЕС, подчеркивает он.Расходы на восстановление Украины должны оплачивать компании, а не народы Европы, убежден автор.Как указывается в публикации, европейские правящие классы, преклоняющиеся перед США, привели Украину к катастрофе, и нужно создать альтернативу этим классам, чтобы выстроить независимую европейскую политику. Самое необходимое сейчас — это добиться мира и перенаправить военные расходы на мирные нужды, заключил автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, россия, италия