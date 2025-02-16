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Американцы хотят от Украины возвращения вложенных средств, заявил Уолц - 16.02.2025, ПРАЙМ
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Американцы хотят от Украины возвращения вложенных средств, заявил Уолц
Американцы хотят от Украины возвращения вложенных средств, заявил Уолц - 16.02.2025, ПРАЙМ
Американцы хотят от Украины возвращения вложенных средств, заявил Уолц
США ждут от Украины возврата вложенных средств, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц в интервью телеканалу Fox News. | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T20:20+0300
2025-02-16T20:20+0300
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ВАШИНГТОН, 16 фев - ПРАЙМ. США ждут от Украины возврата вложенных средств, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц в интервью телеканалу Fox News. "Я не могу придумать чего-либо, что бы сделало для американцев следующие инвестиции более комфортными, чем возможность быть в партнерстве. Американцы заслужили возвращение средств", - сказал он. По словам советника, европейцы помогали Киеву "в форме займов". Уолц заявил, что мнение европейцев будет учитываться в переговорах по украинскому урегулированию. "Им может не нравится последовательность в этих переговорах, но я хочу отвергнуть любое замечание о том, что с ними не консультируются, это не так", - отметил он. По словам Уолца, в конце концов разрешение конфликта произойдет под руководством(президента США Дональда Трампа. Он добавил, что долгосрочные гарантии безопасности Киеву при этом должны последовать при лидирующей роли Европы.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина стала даже не вассалом, а "плохим слугой" США, тогда как Россия пыталась выстроить с Киевом равноправный диалог.
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украина, сша, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ
20:20 16.02.2025
 
Американцы хотят от Украины возвращения вложенных средств, заявил Уолц

Уолц: американцы хотят от Украины возвращения вложенных средств

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 16 фев - ПРАЙМ. США ждут от Украины возврата вложенных средств, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолц в интервью телеканалу Fox News.
"Я не могу придумать чего-либо, что бы сделало для американцев следующие инвестиции более комфортными, чем возможность быть в партнерстве. Американцы заслужили возвращение средств", - сказал он.
По словам советника, европейцы помогали Киеву "в форме займов".
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Уолц заявил, что мнение европейцев будет учитываться в переговорах по украинскому урегулированию. "Им может не нравится последовательность в этих переговорах, но я хочу отвергнуть любое замечание о том, что с ними не консультируются, это не так", - отметил он.
По словам Уолца, в конце концов разрешение конфликта произойдет под руководством(президента США Дональда Трампа.
Он добавил, что долгосрочные гарантии безопасности Киеву при этом должны последовать при лидирующей роли Европы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина стала даже не вассалом, а "плохим слугой" США, тогда как Россия пыталась выстроить с Киевом равноправный диалог.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯ
 
 
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