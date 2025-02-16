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Британия недовольна расточительной тратой западного оружия ВСУ, пишут СМИ - 16.02.2025, ПРАЙМ
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Британия недовольна расточительной тратой западного оружия ВСУ, пишут СМИ
Британия недовольна расточительной тратой западного оружия ВСУ, пишут СМИ - 16.02.2025, ПРАЙМ
Британия недовольна расточительной тратой западного оружия ВСУ, пишут СМИ
В Великобритании обвиняют ВСУ в расточительной трате предоставленного Западом вооружения, пишет газета Telegraph, ссылаясь на британские военные источники. | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T16:55+0300
2025-02-16T16:55+0300
вооружения
великобритания
запад
нато
всу
владимир зеленский
украина
россия
мид рф
сергей лавров
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. В Великобритании обвиняют ВСУ в расточительной трате предоставленного Западом вооружения, пишет газета Telegraph, ссылаясь на британские военные источники. "Британские военные источники обвиняют армию Владимира Зеленского в растрате дорогого оружия и техники... Киевские войска совмещают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что является ошибкой, приводящей к безрассудной трате значительного количества вооружений НАТО", - говорится в сообщении. По данным источника издания, украинская сторона должна была предоставить видеозаписи "правильного применения оружия", однако вместо этого на кадрах было зафиксировано. как ВСУ хаотично ведут огонь сразу из нескольких противотанковых установок NLAW. Газета отмечает, что каждый залп обходится в 100 тысяч фунтов стерлингов или 125,2 тысячи долларов.Кроме того, как утверждают источники, украинские военные из-за "советского подхода" к технике и вооружению неоднократно оставляли на поле боя комплексы Javelin стоимостью выше 100 тысяч долларов, которые могли бы быть использованы повторно. Еще один источник сообщил изданию, что российские силы регулярно находят и захватывают оставленные ВСУ запасы западного противотанкового оружия.Как заявил один из источников, вероятно, на данный момент у российской армии даже больше комплексов Javelin чем у британской армии.В то же время ВСУ неоднократно подчеркивали, что подразделения испытывают острую нехватку личного состава и боеприпасов. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко заявлял СМИ, что украинская армия никогда не получала требуемого количества артиллерийских снарядов. По его словам, ВСУ получают в два раза меньше боеприпасов, чем необходимо.Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений на Украину мешают мирному урегулированию, а также вовлекают в конфликт страны НАТО и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины являются законной целью для России. По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками вооружения, но и подготовкой украинских военнослужащих на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что западные поставки оружия Киеву могут лишь осложнить переговорный процесс и привести к негативным последствиям.
великобритания
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великобритания, запад, нато, всу, владимир зеленский, украина, россия, мид рф, сергей лавров, оружие
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАПАД, НАТО, ВСУ, Владимир Зеленский, УКРАИНА, РОССИЯ, МИД РФ, Сергей Лавров, оружие
16:55 16.02.2025
 
Британия недовольна расточительной тратой западного оружия ВСУ, пишут СМИ

Telegraph: Великобритания обвиняет ВСУ в неэффективном использовании вооружения

© РИА Новости . Денис ВорошиловЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Денис Ворошилов
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. В Великобритании обвиняют ВСУ в расточительной трате предоставленного Западом вооружения, пишет газета Telegraph, ссылаясь на британские военные источники.
"Британские военные источники обвиняют армию Владимира Зеленского в растрате дорогого оружия и техники... Киевские войска совмещают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что является ошибкой, приводящей к безрассудной трате значительного количества вооружений НАТО", - говорится в сообщении.
По данным источника издания, украинская сторона должна была предоставить видеозаписи "правильного применения оружия", однако вместо этого на кадрах было зафиксировано. как ВСУ хаотично ведут огонь сразу из нескольких противотанковых установок NLAW. Газета отмечает, что каждый залп обходится в 100 тысяч фунтов стерлингов или 125,2 тысячи долларов.
Кроме того, как утверждают источники, украинские военные из-за "советского подхода" к технике и вооружению неоднократно оставляли на поле боя комплексы Javelin стоимостью выше 100 тысяч долларов, которые могли бы быть использованы повторно. Еще один источник сообщил изданию, что российские силы регулярно находят и захватывают оставленные ВСУ запасы западного противотанкового оружия.
Как заявил один из источников, вероятно, на данный момент у российской армии даже больше комплексов Javelin чем у британской армии.
В то же время ВСУ неоднократно подчеркивали, что подразделения испытывают острую нехватку личного состава и боеприпасов. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко заявлял СМИ, что украинская армия никогда не получала требуемого количества артиллерийских снарядов. По его словам, ВСУ получают в два раза меньше боеприпасов, чем необходимо.
Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений на Украину мешают мирному урегулированию, а также вовлекают в конфликт страны НАТО и представляют собой "игру с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с оружием для Украины являются законной целью для России. По его словам, США и НАТО участвуют в конфликте не только поставками вооружения, но и подготовкой украинских военнослужащих на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что западные поставки оружия Киеву могут лишь осложнить переговорный процесс и привести к негативным последствиям.
 
ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯЗАПАДНАТОВСУВладимир ЗеленскийУКРАИНАРОССИЯМИД РФСергей Лавроворужие
 
 
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