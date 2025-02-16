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СМИ: США спрашивают страны Европы о готовности развернуть войска на Украине
СМИ: США спрашивают страны Европы о готовности развернуть войска на Украине - 16.02.2025, ПРАЙМ
СМИ: США спрашивают страны Европы о готовности развернуть войска на Украине
Соединенные Штаты уточняют у союзников из Европы, кто из них готов развернуть свои войска на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта, передает Reuters | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T18:01+0300
2025-02-16T18:01+0300
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МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты уточняют у союзников из Европы, кто из них готов развернуть свои войска на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта, передает Reuters со ссылкой на письмо. По данным агентства, документ состоит из шести пунктов и вопросов. В частности, США спросили у своих европейских союзников, что им нужно от Вашингтона для участия американцев в соглашении по вопросам безопасности по Украине, и обрисовать то, как они видят долговременные гарантии безопасности. Также там спрашивается, какие страны готовы принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины, согласны направить туда войска в рамках мирного урегулирования, и какова будет численность сил.Также Вашингтон интересуется мнением европейских союзников по поводу того, какие государства, в том числе и неевропейские, могли бы участвовать в соглашении. По словам двух европейских дипломатов, сейчас идут споры о том, как именно должна ответить Европа, поскольку некоторые уверены, что это должен быть коллективный ответ.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это послужит фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По словам представителя Кремля, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент России Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, глава государства упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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Спецоперация на Украине, США, ЕС, НАТО, УКРАИНА
СМИ: США спрашивают страны Европы о готовности развернуть войска на Украине
Reuters: США спрашивают европейские страны о готовности развернуть войска на Украине
МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Соединенные Штаты уточняют у союзников из Европы, кто из них готов развернуть свои войска на Украине в рамках мирного урегулирования конфликта, передает Reuters со ссылкой на письмо.
По данным агентства, документ состоит из шести пунктов и вопросов. В частности, США спросили у своих европейских союзников, что им нужно от Вашингтона для участия американцев в соглашении по вопросам безопасности по Украине, и обрисовать то, как они видят долговременные гарантии безопасности. Также там спрашивается, какие страны готовы принять участие в обеспечении гарантий безопасности для Украины, согласны направить туда войска в рамках мирного урегулирования, и какова будет численность сил.
Также Вашингтон интересуется мнением европейских союзников по поводу того, какие государства, в том числе и неевропейские, могли бы участвовать в соглашении. По словам двух европейских дипломатов, сейчас идут споры о том, как именно должна ответить Европа, поскольку некоторые уверены, что это должен быть коллективный ответ.
СМИ: США спросили, на что Европа готова для усиления санкций против РФ
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это послужит фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По словам представителя Кремля, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент России Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, глава государства упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.