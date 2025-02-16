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В Николаевской области ударили по группе боевиков ВСУ

В Николаевской области ударили по группе боевиков ВСУ - 16.02.2025, ПРАЙМ

В Николаевской области ударили по группе боевиков ВСУ

Удар нанесен по группе боевиков ВСУ, двигавшихся со стороны границы с РФ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T00:56+0300

2025-02-16T00:56+0300

2025-02-16T00:56+0300

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ДОНЕЦК, 16 фев - ПРАЙМ. Удар нанесен по группе боевиков ВСУ, двигавшихся со стороны границы с РФ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В сумском районе "прилёт", скорые буксуют, говорят, что накрыли небольшую группу в лесу, ковыляли от русской границы. Притопали к Бандере", - сказал собеседник агентства.

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россия, общество , донецк, рф, всу