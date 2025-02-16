https://1prime.ru/20250216/vsu-854965497.html

ВСУ в Дзержинске прятались за мирными жителями, заявил оператор БПЛА

ВСУ в Дзержинске прятались за мирными жителями, заявил оператор БПЛА - 16.02.2025, ПРАЙМ

ВСУ в Дзержинске прятались за мирными жителями, заявил оператор БПЛА

ВСУ в Дзержинске в ДНР размещали свои огневые позиции, прикрываясь мирными жителями, об этом рассказал РИА Новости оператор разведывательного БПЛА 132-й бригады | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T06:45+0300

2025-02-16T06:45+0300

2025-02-16T06:45+0300

общество

россия

донецк

рф

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854965497.jpg?1739677540

ДОНЕЦК, 16 фев - ПРАЙМ. ВСУ в Дзержинске в ДНР размещали свои огневые позиции, прикрываясь мирными жителями, об этом рассказал РИА Новости оператор разведывательного БПЛА 132-й бригады 51-й армии российской группировки "Центр" Канат Ниязов. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля. По сообщению ведомства, ВСУ из города выбили подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр". "Мы старались облетать, взяв определенный сектор, и в течение дня мы (обследовали) их более подробно, рассматривали каждый домик, так сказать, и выявляли таким образом расчеты (противника - ред.). Потому что все прячутся за гражданскими людьми, противник непосредственно, и мы выявляли (ВСУ - ред.) таким образом", - рассказал оператор разведывательного БПЛА. Ниязов рассказал, что его подразделение для осуществления воздушной разведки над территорией, подконтрольной противнику, занимало позицию, максимально приближенную к линии боевого соприкосновения. По его словам, в самом Дзержинске была высокая концентрация расчетов БПЛА противника и его минометных огневых позиций. Подразделению было необходимо в ходе воздушной разведки отделить гражданских от военных ВСУ. "За кратчайший период мы их обнаружили - более десяти расчетов БПЛА и также более десяти расчетов минометных подразделений (ВСУ - ред.)", - пояснил военнослужащий. По уже выявленным позициям противника били артиллерия и FPV-дроны. Противник тоже пытался вести разведку с помощью БПЛА, добавляет Ниязов. Так, однажды он на своей позиции заметил зависший в небе разведывательный БПЛА противника. "Я это заметил, и как бы у нас произошло там бой свой ... и мы убрали эту "птицу" противника", - пояснил собеседник.

донецк

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, донецк, рф, всу, минобороны рф