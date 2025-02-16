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Захарова осудила слова Каллас об отсутствии жертв среди россиян от атак ВСУ - 16.02.2025, ПРАЙМ
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Захарова осудила слова Каллас об отсутствии жертв среди россиян от атак ВСУ
Захарова осудила слова Каллас об отсутствии жертв среди россиян от атак ВСУ - 16.02.2025, ПРАЙМ
Захарова осудила слова Каллас об отсутствии жертв среди россиян от атак ВСУ
Утверждения главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас о том, что мирные россияне не погибают из-за украинского конфликта, являются низостью и "подрубают... | 16.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-16T16:13+0300
2025-02-16T16:13+0300
спецоперация на украине
украина
мид рф
мария захарова
кая каллас
ес
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Утверждения главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас о том, что мирные россияне не погибают из-за украинского конфликта, являются низостью и "подрубают под корень" надежды стран Евросоюза получить место за столом мирных переговоров, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители РФ не погибают в ходе конфликта, несмотря на постоянные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках украинских войск на них, подтверждения очевидцев и показания военнопленных ВСУ. "Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно", - подчеркнула Захарова. По ее словам, она думала, что предшественника Каллас Жозепа Борреля "уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности". "Но, видимо, есть ещё резервы низости", — написала Захарова в своем Telegram-канале. Представитель МИД задалась вопросом, может ли Каллас на своей должности не знать, что киевский режим совершает террористические акты в отношении мирных жителей, детей, женщин, социально уязвимых групп. "Не может. И, как говорится, мы знаем, что они знают. Может ли человек, обличённый полномочиями и обладающий этими знаниями, так врать? Да. Это делает Каллас", — отметила Захарова. Представитель МИД указала на то, что последние несколько дней руководители Евросоюза наперебой кричат, что им обязательно нужно оставить место за столом переговоров по Украине. "Каллас подрубает их надежды под корень: как можно серьезно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией?" — подчеркнула она. ВСУ постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности с помощью беспилотников и ударами из реактивных систем залпового огня. О жертвах среди мирных жителей регулярно сообщают в приграничных с Украиной районах, в частности в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму и других российских регионах. Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 февраля сообщал, что только за минувшую на тот момент неделю при обстрелах украинских сил получили ранения 68 мирных россиян, погибли шесть человек.
https://1prime.ru/20250215/kallas-854963329.html
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украина, мид рф, мария захарова, кая каллас, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МИД РФ, Мария Захарова, Кая Каллас, ЕС
16:13 16.02.2025
 
Захарова осудила слова Каллас об отсутствии жертв среди россиян от атак ВСУ

Захарова назвала низостью слова Каллас об отсутствии жертв среди россиян от атак ВСУ

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Утверждения главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас о том, что мирные россияне не погибают из-за украинского конфликта, являются низостью и "подрубают под корень" надежды стран Евросоюза получить место за столом мирных переговоров, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирные жители РФ не погибают в ходе конфликта, несмотря на постоянные сообщения о жертвах среди мирных россиян при атаках украинских войск на них, подтверждения очевидцев и показания военнопленных ВСУ.
"Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно", - подчеркнула Захарова. По ее словам, она думала, что предшественника Каллас Жозепа Борреля "уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности". "Но, видимо, есть ещё резервы низости", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
Каллас продолжает настаивать на продолжении военных действий на Украине
Вчера, 22:29
Представитель МИД задалась вопросом, может ли Каллас на своей должности не знать, что киевский режим совершает террористические акты в отношении мирных жителей, детей, женщин, социально уязвимых групп.
"Не может. И, как говорится, мы знаем, что они знают. Может ли человек, обличённый полномочиями и обладающий этими знаниями, так врать? Да. Это делает Каллас", — отметила Захарова.
Представитель МИД указала на то, что последние несколько дней руководители Евросоюза наперебой кричат, что им обязательно нужно оставить место за столом переговоров по Украине.
"Каллас подрубает их надежды под корень: как можно серьезно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией?" — подчеркнула она.
ВСУ постоянно атакуют гражданскую инфраструктуру, в частности с помощью беспилотников и ударами из реактивных систем залпового огня. О жертвах среди мирных жителей регулярно сообщают в приграничных с Украиной районах, в частности в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Курской областях, в Крыму и других российских регионах.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 11 февраля сообщал, что только за минувшую на тот момент неделю при обстрелах украинских сил получили ранения 68 мирных россиян, погибли шесть человек.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМИД РФМария ЗахароваКая КалласЕС
 
 
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