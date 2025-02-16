https://1prime.ru/20250216/zelenskiy-854975951.html

Украинское урегулирование невозможно без решения Путина, признал Зеленский

Украинское урегулирование невозможно без решения Путина, признал Зеленский - 16.02.2025, ПРАЙМ

Украинское урегулирование невозможно без решения Путина, признал Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но только при условии, что на них будут представители США и... | 16.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-16T19:30+0300

2025-02-16T19:30+0300

2025-02-16T19:30+0300

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ВАШИНГТОН, 16 фев - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что готов идти на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но только при условии, что на них будут представители США и Европы. "Вместе США, Европа, Украина и Россия - да", - заявил Зеленский в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос, готов ли он на переговоры с Путиным. Также Зеленский отметил, что урегулирование "не сможет случиться без решения" российского лидера. Говоря о контактах с американской администрацией, Зеленский заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом необходима, но поездка в Белый дом пока не готовится."Он не позвал меня в Саудовскую Аравию, он всегда говорит, что готов увидеться (в Белом доме - ред.), но наши команды должны проработать дату. Мы об этом говорили, он дал мне свой прямой номер", - заявил Зеленский.Он добавил, что Трамп только говорил о возможности встречи в Вашингтоне, но пока нет конкретных планов посетить Белый дом."Нет даты, но мы говорили об этом, что у нас будет встреча, что наши команды будут работать... Сначала нужно встретиться с президентом США, а затем с русскими", - сказал Зеленский.Он также сообщил, что Киев не примет сделку США и России по украинскому урегулированию, если его мнения предварительно не спросят. "Я никогда не приму никаких решений между США и РФ", - сказал он.Кроме того, Зеленский утверждает, что у США пока нет мирного плана по Украине. "Думаю, у них нет плана, потому что не может быть такого без нас", - сказал он.Зеленский также заявил, что США и Украина работают над соглашением о сотрудничестве. "Мы готовим документ, в рамках которого американский бизнес будет инвестировать, мы будем партнерами, но нам нужно сделать некоторые шаги, адвокаты должны его проработать", - сказал он.По словам Зеленского, спецпредставителя Трампа Кита Келлога во время его визита на Украину он хочет отвезти "на линию фронта".От России, по словам Зеленского, он ждет "сильных гарантий безопасности".Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит. В субботу газета Politico со ссылкой на американские источники писала, что высокопоставленные чиновники США отправились в Саудовскую Аравию, чтобы начать переговоры с представителями РФ и Украины в ближайшие дни. Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что Украина не приглашена к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии и не информирована о них. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также заявил, что Украина не направляла переговорщиков в Саудовскую Аравию, оправдав это тем, что, по его мнению, на столе переговоров "нет ничего, что можно было бы обсуждать". При этом министр экономики Украины Юлия Свириденко в воскресенье заявила о прибытии в Саудовскую Аравию для подготовки визита туда Зеленского. Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно, при этом он подчеркнул, что Зеленский в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей. Путин также отмечал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

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украина, владимир зеленский, сша, россия, владимир путин, дональд трамп