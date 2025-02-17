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В России снизилась средняя цена подержанных авто у дилеров

В России снизилась средняя цена подержанных авто у дилеров - 17.02.2025, ПРАЙМ

В России снизилась средняя цена подержанных авто у дилеров

Средняя стоимость автомобилей с пробегом у российских дилеров в январе 2025 года снизилась на 2% по сравнению с декабрем, до 1,96 миллиона рублей, подсчитали... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T10:03+0300

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россия

авто

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Средняя стоимость автомобилей с пробегом у российских дилеров в январе 2025 года снизилась на 2% по сравнению с декабрем, до 1,96 миллиона рублей, подсчитали аналитики "Авто.ру Бизнес". "В январе у автодилеров наблюдается снижение стоимости автомобилей с пробегом после роста цен в конце прошлого года. По сравнению с декабрем средняя цена снизилась на 2%… до 1 964 000 рублей", - говорится в сообщении. При этом средняя цена на такие авто у частных продавцов в январе выросла на 3% и составила около 1,3 миллиона рублей. "Дилеры приобретают для продажи более ликвидные модели в лучшем техническом состоянии. Кроме того, у дилеров чаще можно найти подержанные автомобили премиальных брендов. Все это влияет на формирование средней стоимости", - объясняет директор по развитию и продажам "Авто.ру Бизнес" Даниил Шкурыгин. Лидером продаж среди подержанных авто эконом класса в январе стала Lada Granta - порядка 12,5 тысяч проданных машин. Следом идут Lada Vesta - 9 тысяч штук и Kia Rio - 8,1 тысячи штук. Список продаж среднего класса возглавила Toyota Camry - 6,4 тысячи проданных авто, а в лидером в премиум-сегменте стала BMW 5 - 2,4 тысячи штук.

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россия, авто