https://1prime.ru/20250217/ek-855013554.html
Глава ЕК высказалась по поводу мира на Украине
Глава ЕК высказалась по поводу мира на Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК высказалась по поводу мира на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита европейских лидеров, который прошел в Париже, заявила, что мир на Украине должен... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T23:12+0300
2025-02-17T23:12+0300
2025-02-17T23:12+0300
спецоперация на украине
урсула фон дер ляйен
ес
украина
еврокомиссия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_20713778416fd7df70a7a552ea462ef8.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита европейских лидеров, который прошел в Париже, заявила, что мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности. "Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через стойкость. Мир, уважающий ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности", - написала она в социальной сети X. Фон дер Ляйен добавила, что "Европа несет свою полную долю военной поддержки Украины". При этом она отметила, что Евросоюз должен усиливать собственную оборону.
https://1prime.ru/20250217/tusk-855013376.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9685ed5d6505e4ff4d6e57219bc1cf04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урсула фон дер ляйен, ес, украина, еврокомиссия
Спецоперация на Украине, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, УКРАИНА, Еврокомиссия
Глава ЕК высказалась по поводу мира на Украине
Глава ЕК: мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности
БРЮССЕЛЬ, 17 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита европейских лидеров, который прошел в Париже, заявила, что мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности.
"Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через стойкость. Мир, уважающий ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности", - написала она в социальной сети X.
Фон дер Ляйен добавила, что "Европа несет свою полную долю военной поддержки Украины".
При этом она отметила, что Евросоюз должен усиливать собственную оборону.
В ЕС не ожидают, что Польша отправит на Украину свои войска, заявил Туск