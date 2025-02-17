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Глава ЕК высказалась по поводу мира на Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Глава ЕК высказалась по поводу мира на Украине
Глава ЕК высказалась по поводу мира на Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ
Глава ЕК высказалась по поводу мира на Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита европейских лидеров, который прошел в Париже, заявила, что мир на Украине должен... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T23:12+0300
2025-02-17T23:12+0300
спецоперация на украине
урсула фон дер ляйен
ес
украина
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита европейских лидеров, который прошел в Париже, заявила, что мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности. "Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через стойкость. Мир, уважающий ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности", - написала она в социальной сети X. Фон дер Ляйен добавила, что "Европа несет свою полную долю военной поддержки Украины". При этом она отметила, что Евросоюз должен усиливать собственную оборону.
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урсула фон дер ляйен, ес, украина, еврокомиссия
Спецоперация на Украине, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, УКРАИНА, Еврокомиссия
23:12 17.02.2025
 
Глава ЕК высказалась по поводу мира на Украине

Глава ЕК: мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности

© CC BY 4.0 / European Union 2024Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© CC BY 4.0 / European Union 2024
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита европейских лидеров, который прошел в Париже, заявила, что мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности.
"Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через стойкость. Мир, уважающий ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности", - написала она в социальной сети X.
Фон дер Ляйен добавила, что "Европа несет свою полную долю военной поддержки Украины".
При этом она отметила, что Евросоюз должен усиливать собственную оборону.
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Вчера, 22:41
 
Спецоперация на УкраинеУрсула фон дер ЛяйенЕСУКРАИНАЕврокомиссия
 
 
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