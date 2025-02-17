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Глава ЕК высказалась по поводу мира на Украине

Глава ЕК высказалась по поводу мира на Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ

Глава ЕК высказалась по поводу мира на Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита европейских лидеров, который прошел в Париже, заявила, что мир на Украине должен... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T23:12+0300

2025-02-17T23:12+0300

2025-02-17T23:12+0300

спецоперация на украине

урсула фон дер ляйен

ес

украина

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев - ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита европейских лидеров, который прошел в Париже, заявила, что мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности. "Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через стойкость. Мир, уважающий ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности", - написала она в социальной сети X. Фон дер Ляйен добавила, что "Европа несет свою полную долю военной поддержки Украины". При этом она отметила, что Евросоюз должен усиливать собственную оборону.

https://1prime.ru/20250217/tusk-855013376.html

украина

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урсула фон дер ляйен, ес, украина, еврокомиссия