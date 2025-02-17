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Эксперт оценил расходы на эксплуатацию электромобиля в России - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил расходы на эксплуатацию электромобиля в России
Эксперт оценил расходы на эксплуатацию электромобиля в России - 17.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил расходы на эксплуатацию электромобиля в России
Расходы на эксплуатацию электромобиля в России меньше, чем на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), особенно если экономить на стоимости зарядки,... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T14:58+0300
2025-02-17T14:58+0300
россия
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Расходы на эксплуатацию электромобиля в России меньше, чем на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), особенно если экономить на стоимости зарядки, заявил РИА Новости генеральный директор производителя зарядных станций для электротранспорта "Яблочков", эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Дмитрий Петров. Электромобиль сегодня стоит в среднем примерно на 30% больше автомобиля на ДВС. Однако его эксплуатация выходит дешевле, рассуждает он. "Большинство частных пользователей заряжают свои электромобили ночью — дома или в паркингах на медленных зарядках по льготным тарифам. При ночном тарифе 2,90 рублей за кВт.ч в Санкт-Петербурге 100 километров пути обойдутся всего в 50,75 рублей — это почти в девять раз меньше, чем затраты автомобиля с ДВС на тот же отрезок пути", - рассчитал Петров. Также он отметил, что зарядка в дневные не льготные часы на "быстрых" ЭЗС все равно выходит дешевле, чем заправка автомобиля бензином. По расчетам эксперта, в среднем у водителя на бензин уходит примерно 97,6 тысячи рублей в год, а для владельца электромобиля, заряжающегося днем на общественных зарядных станциях "быстрого" типа, затраты в год составляют 77 тысяч рублей. А помимо экономии на зарядке, владелец тратит на содержание автомобиля существенно меньше денег и сил (по количеству техобслуживания), в некоторых субъектах РФ не уплачивает транспортный налог, а кроме того — электромобили российского производства могут бесплатно проезжать по платным участкам федеральных автомобильных дорог, добавил эксперт. Тарифы на зарядных "хабах" на междугородных трассах, которые планируется развивать в России, скорее всего, будут выше тарифов, которые сейчас предлагают клиентам общественные станции, но несмотря на это для коммерческого транспорта использование электромобилей останется экономически выгодным в сравнении с транспортом на ДВС. А вот обычным путешественникам придётся адаптироваться к более высоким тарифам, но редкие дополнительные расходы на зарядку во время междугородних поездок не окажут существенного влияния на их расходы, заключает Петров.
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россия, авто, бизнес
РОССИЯ, Авто, Бизнес
14:58 17.02.2025
 
Эксперт оценил расходы на эксплуатацию электромобиля в России

Эксперт Петров: содержание электрокара в РФ пока дешевле, чем машины на бензине

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗарядка электромобилей на Малой Дмитровке
Зарядка электромобилей на Малой Дмитровке - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Расходы на эксплуатацию электромобиля в России меньше, чем на автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), особенно если экономить на стоимости зарядки, заявил РИА Новости генеральный директор производителя зарядных станций для электротранспорта "Яблочков", эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Дмитрий Петров.
Электромобиль сегодня стоит в среднем примерно на 30% больше автомобиля на ДВС. Однако его эксплуатация выходит дешевле, рассуждает он.
"Большинство частных пользователей заряжают свои электромобили ночью — дома или в паркингах на медленных зарядках по льготным тарифам. При ночном тарифе 2,90 рублей за кВт.ч в Санкт-Петербурге 100 километров пути обойдутся всего в 50,75 рублей — это почти в девять раз меньше, чем затраты автомобиля с ДВС на тот же отрезок пути", - рассчитал Петров.
Также он отметил, что зарядка в дневные не льготные часы на "быстрых" ЭЗС все равно выходит дешевле, чем заправка автомобиля бензином. По расчетам эксперта, в среднем у водителя на бензин уходит примерно 97,6 тысячи рублей в год, а для владельца электромобиля, заряжающегося днем на общественных зарядных станциях "быстрого" типа, затраты в год составляют 77 тысяч рублей.
А помимо экономии на зарядке, владелец тратит на содержание автомобиля существенно меньше денег и сил (по количеству техобслуживания), в некоторых субъектах РФ не уплачивает транспортный налог, а кроме того — электромобили российского производства могут бесплатно проезжать по платным участкам федеральных автомобильных дорог, добавил эксперт.
Тарифы на зарядных "хабах" на междугородных трассах, которые планируется развивать в России, скорее всего, будут выше тарифов, которые сейчас предлагают клиентам общественные станции, но несмотря на это для коммерческого транспорта использование электромобилей останется экономически выгодным в сравнении с транспортом на ДВС. А вот обычным путешественникам придётся адаптироваться к более высоким тарифам, но редкие дополнительные расходы на зарядку во время междугородних поездок не окажут существенного влияния на их расходы, заключает Петров.
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