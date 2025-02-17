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Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд на переговоры России и США - 17.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250217/er-riyad-855012614.html
Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд на переговоры России и США
Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд на переговоры России и США - 17.02.2025, ПРАЙМ
Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд на переговоры России и США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры. | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T22:01+0300
2025-02-17T22:01+0300
спецоперация на украине
украина
сша
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юрий ушаков
сергей лавров
саудовская аравия
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ЭР-РИЯД, 17 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры. Правительственный борт вечером совершил посадку в аэропорту Эр-Рияда. Как ожидается, встреча российской и американской делегаций пройдет в саудовской столице во вторник. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят Лавров и Ушаков, которые будут обсуждать с американской стороной восстановление всего комплекса отношений между двумя странами, а также подготовку ко встрече президентов двух государств и возможным переговорам по украинскому урегулированию.Как передает телеканал CNN, в американскую делегацию входят государственный секретарь Марко Рубио, помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Перед вылетом в Саудовскую Аравию Лавров отметил, что предложение провести встречу исходило от Вашингтона, и представители России хотят послушать своих коллег. По словам главы МИД, переговорные команды РФ и США передадут итоги встречи в Эр-Рияде главам государств, затем Владимир Путин и Дональд Трамп примут решение о дальнейших шагах. Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
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украина, сша, россия, юрий ушаков, сергей лавров, саудовская аравия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
22:01 17.02.2025
 
Лавров и Ушаков прибыли в Эр-Рияд на переговоры России и США

Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся переговоры России и США

© Фото : Unsplash/DatingscoutЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : Unsplash/Datingscout
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ЭР-РИЯД, 17 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры.
Правительственный борт вечером совершил посадку в аэропорту Эр-Рияда.
Как ожидается, встреча российской и американской делегаций пройдет в саудовской столице во вторник. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят Лавров и Ушаков, которые будут обсуждать с американской стороной восстановление всего комплекса отношений между двумя странами, а также подготовку ко встрече президентов двух государств и возможным переговорам по украинскому урегулированию.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
СМИ отметили слабые позиции Запада на переговорах по Украине в Эр-Рияде
15:38
Как передает телеканал CNN, в американскую делегацию входят государственный секретарь Марко Рубио, помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и специальный посланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Перед вылетом в Саудовскую Аравию Лавров отметил, что предложение провести встречу исходило от Вашингтона, и представители России хотят послушать своих коллег. По словам главы МИД, переговорные команды РФ и США передадут итоги встречи в Эр-Рияде главам государств, затем Владимир Путин и Дональд Трамп примут решение о дальнейших шагах.
Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯЮрий УшаковСергей ЛавровСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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