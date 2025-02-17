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Во Франции заявили, что ЕС слепо следовал политике Байдена по Украине

Во Франции заявили, что ЕС слепо следовал политике Байдена по Украине - 17.02.2025, ПРАЙМ

Во Франции заявили, что ЕС слепо следовал политике Байдена по Украине

Страны ЕС не имеют никакой стратегической цели на Украине, вместо этого они слепо следовали политике экс-президента США Джо Байдена, считавшего, что западным... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T02:56+0300

2025-02-17T02:56+0300

2025-02-17T02:56+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Страны ЕС не имеют никакой стратегической цели на Украине, вместо этого они слепо следовали политике экс-президента США Джо Байдена, считавшего, что западным странам необходимо поставлять вооружения Киеву "столько, сколько потребуется", заявил занимавший пост государственного секретаря при президенте Николя Саркози французский политик Пьер Лелуш. "Наши страны…ввязались в это дело… без какой-либо стратегической цели, просто следуя тому, что делала администрация Байдена… Только Байден вышел из игры, пришел (президент США Дональд) Трамп с кардинально иной оценкой ситуации", - заявил Лелуш в эфире радиостанции Europe 1. Лелуш отметил, что ЕС многие годы игнорировал позицию РФ о невступлении Украины в НАТО, в то время как это условие имеет ключевое значение в урегулировании конфликта. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее также заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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мировая экономика, общество , украина, сша, рф, джо байден, дональд трамп, владимир путин, нато, ес, мид рф