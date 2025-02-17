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WP узнало о планах Европы развернуть на Украине 25-30 тысяч военных - 17.02.2025, ПРАЙМ
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WP узнало о планах Европы развернуть на Украине 25-30 тысяч военных
WP узнало о планах Европы развернуть на Украине 25-30 тысяч военных - 17.02.2025, ПРАЙМ
WP узнало о планах Европы развернуть на Украине 25-30 тысяч военных
Страны Европы рассматривают вариант развертывания на территории Украины 25-30 тысяч военных, но они не будут находиться на линии соприкосновения, пишет... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T18:37+0300
2025-02-17T19:04+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Страны Европы рассматривают вариант развертывания на территории Украины 25-30 тысяч военных, но они не будут находиться на линии соприкосновения, пишет Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников. "Последняя версия европейского плана предусматривает создание сил... "сдерживания" из нескольких бригад, возможно, от 25 до 30 тысяч военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы, чтобы быть демонстрацией силы", - говорится в материале.При этом источники издания уточняют, что эти бригады также могут быть "подстрахованы" подкреплением за пределами Украины в случае необходимости.По словам двух собеседников газеты, Франция считает, что сможет отправить на Украину около 10 тысяч своих военнослужащих.Пресс-бюро СВР России сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В службе считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Президент России Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов РФ. Кроме того, добавил Путин, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также президент России упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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украина, европа, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЕВРОПА, РОССИЯ
18:37 17.02.2025 (обновлено: 19:04 17.02.2025)
 
WP узнало о планах Европы развернуть на Украине 25-30 тысяч военных

WP: Европа рассматривает вариант развернуть на территории Украины 25-30 тысяч военных

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Страны Европы рассматривают вариант развертывания на территории Украины 25-30 тысяч военных, но они не будут находиться на линии соприкосновения, пишет Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.
"Последняя версия европейского плана предусматривает создание сил... "сдерживания" из нескольких бригад, возможно, от 25 до 30 тысяч военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии соприкосновения, но будут готовы, чтобы быть демонстрацией силы", - говорится в материале.
При этом источники издания уточняют, что эти бригады также могут быть "подстрахованы" подкреплением за пределами Украины в случае необходимости.
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В ФРГ не видят смысла в мирных переговорах по Украине без участия Европы
14:42
По словам двух собеседников газеты, Франция считает, что сможет отправить на Украину около 10 тысяч своих военнослужащих.
Пресс-бюро СВР России сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В службе считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
Президент России Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов РФ. Кроме того, добавил Путин, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также президент России упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
 
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