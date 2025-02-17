https://1prime.ru/20250217/frantsiya-855011670.html

Франция предложила развернуть европейские войска на Украине, пишет FT

Франция предложила развернуть европейские войска на Украине, пишет FT - 17.02.2025, ПРАЙМ

Франция предложила развернуть европейские войска на Украине, пишет FT

Франция стоит за идеей развернуть военные бригады Европы на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, пишет британская газета Financial Times со ссылкой... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T20:47+0300

2025-02-17T20:47+0300

2025-02-17T20:47+0300

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Франция стоит за идеей развернуть военные бригады Европы на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц. Газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала о том, что страны Европы рассматривают вариант развернуть на украинской территории в общей сложности 25-30 тысяч военных, однако они не будут находиться на линии соприкосновения. "Франция предложила обсудить (развертывание - ред.) "сил"... которые бы размещались за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней", - пишет издание. Пресс-бюро СВР ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В службе считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, преждевременно говорить о миротворцах на Украине. Президент России Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил глава российского государства, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

https://1prime.ru/20250217/evropa-855009135.html

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украина, франция, европа, россия