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Франция предложила развернуть европейские войска на Украине, пишет FT - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Франция предложила развернуть европейские войска на Украине, пишет FT
Франция предложила развернуть европейские войска на Украине, пишет FT - 17.02.2025, ПРАЙМ
Франция предложила развернуть европейские войска на Украине, пишет FT
Франция стоит за идеей развернуть военные бригады Европы на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, пишет британская газета Financial Times со ссылкой... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T20:47+0300
2025-02-17T20:47+0300
спецоперация на украине
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франция
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Франция стоит за идеей развернуть военные бригады Европы на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц. Газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала о том, что страны Европы рассматривают вариант развернуть на украинской территории в общей сложности 25-30 тысяч военных, однако они не будут находиться на линии соприкосновения. "Франция предложила обсудить (развертывание - ред.) "сил"... которые бы размещались за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней", - пишет издание. Пресс-бюро СВР ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В службе считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, преждевременно говорить о миротворцах на Украине. Президент России Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил глава российского государства, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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украина, франция, европа, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, РОССИЯ
20:47 17.02.2025
 
Франция предложила развернуть европейские войска на Украине, пишет FT

FT: Франция предложила развернуть европейские войска на Украине за линией соприкосновения

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЕлисейский дворец в Париже
Елисейский дворец в Париже - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Франция стоит за идеей развернуть военные бригады Европы на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на официальных лиц.
Газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников сообщала о том, что страны Европы рассматривают вариант развернуть на украинской территории в общей сложности 25-30 тысяч военных, однако они не будут находиться на линии соприкосновения.
"Франция предложила обсудить (развертывание - ред.) "сил"... которые бы размещались за будущей линией прекращения огня на Украине, а не на ней", - пишет издание.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
WP узнало о планах Европы развернуть на Украине 25-30 тысяч военных
18:37
Пресс-бюро СВР ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В службе считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, преждевременно говорить о миротворцах на Украине.
Президент России Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию украинского конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил глава российского государства, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАФРАНЦИЯЕВРОПАРОССИЯ
 
 
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