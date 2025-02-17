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Казахстан в рамках ОПЕК+ обновит план компенсации превышения добычи нефти - 17.02.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250217/kazakhstan-854982428.html
Казахстан в рамках ОПЕК+ обновит план компенсации превышения добычи нефти
Казахстан в рамках ОПЕК+ обновит план компенсации превышения добычи нефти - 17.02.2025, ПРАЙМ
Казахстан в рамках ОПЕК+ обновит план компенсации превышения добычи нефти
Казахстан в рамках ОПЕК+ представит скорректированный план компенсации с учетом перепроизводства и невыполненных объемов в январь. Об этом заявила пресс-служба... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T08:37+0300
2025-02-17T08:37+0300
энергетика
нефть
казахстан
алма-ата
опек
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АЛМА-АТА, 17 фев – ПРАЙМ. Казахстан в рамках ОПЕК+ представит скорректированный план компенсации с учетом перепроизводства и невыполненных объемов в январь. Об этом заявила пресс-служба министерства энергетики республики в понедельник.Сообщается, что глава казахстанского минэнерго Алмасадам Саткалиев разъяснил членам ОПЕК+ причины роста добычи нефти в республике в январе и подчеркнул, что Казахстан остается верен своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+, включая механизмы компенсации за перепроизводство.Также Саткалиев пояснил, что фактическое увеличение добычи стало результатом разового тестового запуска после завершения технического обслуживания месторождения и ввода в эксплуатацию нового перерабатывающего комплекса на Тенгизе.В рамках соглашения ОПЕК+ устанавливает квоты на добычу нефти для стран-участниц. Общий лимит добычи на 2024 год составляет около 39,425 миллиона баррелей в сутки, без учета Ирана, Венесуэлы и Ливии, которые не участвуют в квотах. На 2025 год планируется увеличение квот на 300 тысяч баррелей в сутки, которое будет распределено между участниками, при этом ОАЭ получит возможность постепенно увеличивать добычу в течение 18 месяцев, начиная с апреля.Кроме того, некоторые страны ОПЕК+ приняли на себя добровольные обязательства по сокращению добычи нефти. Ограничения в размере 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Дополнительные ограничения в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки планируется постепенно отменять с апреля 2025 года, однако старт выхода из этих ограничений, начиная с октября, неоднократно переносился. Россия, Ирак и Казахстан также разрабатывают планы по компенсации за перепроизводство нефти, поскольку они превысили установленные для них лимиты добычи.
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нефть, казахстан, алма-ата, опек
Энергетика, Нефть, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, ОПЕК
08:37 17.02.2025
 
Казахстан в рамках ОПЕК+ обновит план компенсации превышения добычи нефти

Казахстан представит ОПЕК+ обновленный план компенсации превышения добычи нефти

© flickr.com / sly06%Флаг Казахстана
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© flickr.com / sly06
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АЛМА-АТА, 17 фев – ПРАЙМ. Казахстан в рамках ОПЕК+ представит скорректированный план компенсации с учетом перепроизводства и невыполненных объемов в январь. Об этом заявила пресс-служба министерства энергетики республики в понедельник.
Сообщается, что глава казахстанского минэнерго Алмасадам Саткалиев разъяснил членам ОПЕК+ причины роста добычи нефти в республике в январе и подчеркнул, что Казахстан остается верен своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+, включая механизмы компенсации за перепроизводство.
Также Саткалиев пояснил, что фактическое увеличение добычи стало результатом разового тестового запуска после завершения технического обслуживания месторождения и ввода в эксплуатацию нового перерабатывающего комплекса на Тенгизе.
В рамках соглашения ОПЕК+ устанавливает квоты на добычу нефти для стран-участниц. Общий лимит добычи на 2024 год составляет около 39,425 миллиона баррелей в сутки, без учета Ирана, Венесуэлы и Ливии, которые не участвуют в квотах. На 2025 год планируется увеличение квот на 300 тысяч баррелей в сутки, которое будет распределено между участниками, при этом ОАЭ получит возможность постепенно увеличивать добычу в течение 18 месяцев, начиная с апреля.
Кроме того, некоторые страны ОПЕК+ приняли на себя добровольные обязательства по сокращению добычи нефти. Ограничения в размере 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Дополнительные ограничения в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки планируется постепенно отменять с апреля 2025 года, однако старт выхода из этих ограничений, начиная с октября, неоднократно переносился. Россия, Ирак и Казахстан также разрабатывают планы по компенсации за перепроизводство нефти, поскольку они превысили установленные для них лимиты добычи.
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ЭнергетикаНефтьКАЗАХСТАНАЛМА-АТАОПЕК
 
 
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