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Казахстан тестово поставит нефть по трубопроводу "Дружба" в Венгрию

Казахстан тестово поставит нефть по трубопроводу "Дружба" в Венгрию - 17.02.2025, ПРАЙМ

Казахстан тестово поставит нефть по трубопроводу "Дружба" в Венгрию

Тестовые поставки нефти из Казахстана в Венгрию по трубопроводу "Дружба" состоятся в течение текущего года, следует из сообщения понедельник пресс-служба... | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T17:02+0300

2025-02-17T17:02+0300

2025-02-17T17:02+0300

энергетика

нефть

казахстан

венгрия

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АСТАНА, 17 фев - ПРАЙМ. Тестовые поставки нефти из Казахстана в Венгрию по трубопроводу "Дружба" состоятся в течение текущего года, следует из сообщения понедельник пресс-служба министерства энергетики страны. "Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течении 2025 года", - говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что в Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. В минэнерго добавили, что сторона Казахстана выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег в производстве сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group. "Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии", - приводятся слова Саткалиева в сообщении.

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нефть, казахстан, венгрия