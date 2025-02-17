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Казахстан тестово поставит нефть по трубопроводу "Дружба" в Венгрию
Казахстан тестово поставит нефть по трубопроводу "Дружба" в Венгрию - 17.02.2025, ПРАЙМ
Казахстан тестово поставит нефть по трубопроводу "Дружба" в Венгрию
Тестовые поставки нефти из Казахстана в Венгрию по трубопроводу "Дружба" состоятся в течение текущего года, следует из сообщения понедельник пресс-служба... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T17:02+0300
2025-02-17T17:02+0300
2025-02-17T17:02+0300
энергетика
нефть
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АСТАНА, 17 фев - ПРАЙМ. Тестовые поставки нефти из Казахстана в Венгрию по трубопроводу "Дружба" состоятся в течение текущего года, следует из сообщения понедельник пресс-служба министерства энергетики страны. "Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течении 2025 года", - говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что в Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. В минэнерго добавили, что сторона Казахстана выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег в производстве сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group. "Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии", - приводятся слова Саткалиева в сообщении.
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нефть, казахстан, венгрия
Энергетика, Нефть, КАЗАХСТАН, ВЕНГРИЯ
Казахстан тестово поставит нефть по трубопроводу "Дружба" в Венгрию
Казахстан тестово поставит нефть по трубопроводу "Дружба" в Венгрию в 2025 году
АСТАНА, 17 фев - ПРАЙМ. Тестовые поставки нефти из Казахстана в Венгрию по трубопроводу "Дружба" состоятся в течение текущего года, следует из сообщения понедельник пресс-служба министерства энергетики страны.
"Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течении 2025 года", - говорится в сообщении ведомства.
Сообщается, что в Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
В минэнерго добавили, что сторона Казахстана выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег в производстве сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group.
"Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии", - приводятся слова Саткалиева в сообщении.
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