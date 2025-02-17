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Небензя высказался по перспективам украинского урегулирования
Небензя высказался по перспективам украинского урегулирования - 17.02.2025, ПРАЙМ
Небензя высказался по перспективам украинского урегулирования
С приходом к власти в Соединенных Штатах республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться, заявил постпред... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T19:12+0300
2025-02-17T19:12+0300
2025-02-17T19:25+0300
спецоперация на украине
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ООН, 17 фев – ПРАЙМ. С приходом к власти в Соединенных Штатах республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации. "Все мы видим, какие процессы происходят сегодня в мире после прихода к власти Республиканской администрации в США. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру наконец активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться", – отметил постпред.При этом он подчеркнул, что прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения не являются гарантиями его урегулирования."Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования. Это важнейший урок Минска и его должны усвоить те, кто будет работать сегодня над новыми контурами возможных договоренностей", – сказал дипломат.Небензя указал на то, что Украина "безвозвратно" потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области."Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую народные республики, и Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева", – сказал Небензя.По его словам, "Будущая Украина" должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входить в альянсы."Будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы", – сказал Небензя.Как подчеркнул дипломат, обсуждаемые параметры урегулирования на Украине покажутся Киеву несбыточной мечтой, если Владимира Зеленского с его провокациями не поставить на место."Если вы наконец не одернете своего ставленника в Киеве и не поставите его на место, ничем хорошим для Украины это не закончится. И те параметры урегулирования, которые мы обсуждаем сейчас, через некоторое время покажутся украинским властям несбыточной мечтой. Такой же, как сегодня, являются для киевского режима сорванные им самим минские договоренности", – сказал постпред.Сегодняшние европейские элиты, отметил Небензя, неспособны мыслить стратегически и вообразить себе какие-либо уравнения безопасности с участием России, поскольку много лет выстраивали исключительно антироссийские политические и военные конфигурации.Кроме того, Небензя указал на то, что Евросоюз и Великобритания недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию кризиса на Украине."Сегодня мы понимаем, что гаранты Минска, да и в целом страны ЕС и Великобритания, абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев", – сказал он.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
https://1prime.ru/20250217/dmitriev-855008651.html
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украина, россия, василий небензя, оон, совбез оон
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Василий Небензя, ООН, Совбез ООН
ООН, 17 фев – ПРАЙМ. С приходом к власти в Соединенных Штатах республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться, заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза всемирной организации.
"Все мы видим, какие процессы происходят сегодня в мире после прихода к власти Республиканской администрации в США. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру наконец активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться", – отметил постпред.
При этом он подчеркнул, что прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения не являются гарантиями его урегулирования.
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"Прекращение огня и заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения сами по себе не являются гарантиями его урегулирования. Это важнейший урок Минска и его должны усвоить те, кто будет работать сегодня над новыми контурами возможных договоренностей", – сказал дипломат.
Небензя указал на то, что Украина "безвозвратно" потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
"Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую народные республики, и Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева", – сказал Небензя.
По его словам, "Будущая Украина" должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входить в альянсы.
"Будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы", – сказал Небензя.
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Как подчеркнул дипломат, обсуждаемые параметры урегулирования на Украине покажутся Киеву несбыточной мечтой, если Владимира Зеленского с его провокациями не поставить на место.
"Если вы наконец не одернете своего ставленника в Киеве и не поставите его на место, ничем хорошим для Украины это не закончится. И те параметры урегулирования, которые мы обсуждаем сейчас, через некоторое время покажутся украинским властям несбыточной мечтой. Такой же, как сегодня, являются для киевского режима сорванные им самим минские договоренности", – сказал постпред.
Сегодняшние европейские элиты, отметил Небензя, неспособны мыслить стратегически и вообразить себе какие-либо уравнения безопасности с участием России, поскольку много лет выстраивали исключительно антироссийские политические и военные конфигурации.
Кроме того, Небензя указал на то, что Евросоюз и Великобритания недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию кризиса на Украине.
"Сегодня мы понимаем, что гаранты Минска, да и в целом страны ЕС и Великобритания, абсолютно недоговороспособны и не могут быть стороной каких-либо будущих договоренностей по урегулированию украинского кризиса. Они ослеплены пещерной русофобией, маниакальным стремлением нанести поражение нашей стране на поле боя руками остающихся в живых украинцев", – сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.