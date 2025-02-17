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Цены на нефть слабо растут в понедельник утром по данным торгов

Цены на нефть слабо растут в понедельник утром по данным торгов - 17.02.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть слабо растут в понедельник утром по данным торгов

Мировые цены на нефть показывают слабый рост в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T08:25+0300

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энергетика

нефть

рф

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть показывают слабый рост в понедельник утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.19 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,25% - до 74,93 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,04%, до 70,74 доллара. "Настроения на рынке нефти продолжают ухудшаться... данные также указывают на ослабление физического рынка", - прокомментировал агентству Блумберг глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). Тем не менее поддержку ценам на нефть может оказывать сохранение геополитической неопределенности. Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лидеры стран договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.

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нефть, рф, владимир путин, сша, дональд трамп, рынки