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Россия осталась крупнейшим экспортером нефти в Чехию
Россия осталась крупнейшим экспортером нефти в Чехию - 17.02.2025, ПРАЙМ
Россия осталась крупнейшим экспортером нефти в Чехию
Россия в 2024 году традиционно была крупнейшим экспортером нефти в Чехию, поставив 2,7 миллиона тонн, что составило около 42% от общего объема поставленной в... | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T15:28+0300
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ПРАГА, 17 фев – ПРАЙМ. Россия в 2024 году традиционно была крупнейшим экспортером нефти в Чехию, поставив 2,7 миллиона тонн, что составило около 42% от общего объема поставленной в республику нефти, сообщило в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на данные минпромторга. "В прошлом году Россия вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Чехию, но ее доля постепенно снижается. В 2024 году Чехия получила из РФ 2,7 миллиона тонн нефти, что составило примерно 42% от общего объема чешского импорта. Однако в годовом исчислении этот показатель снизился на 37%. Кроме того, снизилась и загрузка нефтепровода "Дружба", по которому в Чехию поступает российская нефть", - говорится в сообщении. Как отмечает агентство, в 2024 году одновременно рос чешский импорт нефти из других стран. В частности, поставки из Азербайджана лишь немногим уступают по объему российским. Всего в прошлом году Чехия импортировала более 6,5 миллиона тонн нефти, что на 12% меньше, чем в 2023 году.
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нефть, чехия, россия
Энергетика, Нефть, ЧЕХИЯ, РОССИЯ
Россия осталась крупнейшим экспортером нефти в Чехию
ЧТК: Россия поставила в Чехию 2,7 миллиона тонн нефти
ПРАГА, 17 фев – ПРАЙМ. Россия в 2024 году традиционно была крупнейшим экспортером нефти в Чехию, поставив 2,7 миллиона тонн, что составило около 42% от общего объема поставленной в республику нефти, сообщило в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на данные минпромторга.
"В прошлом году Россия вновь стала крупнейшим поставщиком нефти в Чехию, но ее доля постепенно снижается. В 2024 году Чехия получила из РФ 2,7 миллиона тонн нефти, что составило примерно 42% от общего объема чешского импорта. Однако в годовом исчислении этот показатель снизился на 37%. Кроме того, снизилась и загрузка нефтепровода "Дружба", по которому в Чехию поступает российская нефть", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, в 2024 году одновременно рос чешский импорт нефти из других стран. В частности, поставки из Азербайджана лишь немногим уступают по объему российским. Всего в прошлом году Чехия импортировала более 6,5 миллиона тонн нефти, что на 12% меньше, чем в 2023 году.
Цены на нефть слабо растут в понедельник утром по данным торгов