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В Кремле прокомментировали встречу в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали встречу в Эр-Рияде
В Кремле прокомментировали встречу в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали встречу в Эр-Рияде
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошим и положительным проведение предстоящих переговоров между российской и американской делегациями в | 17.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-17T19:21+0300
2025-02-17T19:21+0300
спецоперация на украине
украина
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошим и положительным проведение предстоящих переговоров между российской и американской делегациями в Эр-Рияде, отметив при этом, что какие-либо прогнозы делать пока преждевременно. "Хорошо и положительно, что мы собираемся поговорить. Но пока немного преждевременно делать какие-либо прогнозы. Давайте дождемся вторника, и посмотрим, каковым будет запуск диалога", - сказал представитель Кремля телеканалу CNN.Ранее Песков сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента Владимира Путина. На следующий день они проведут встречу с представителями Соединенных Штатов, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса отношений между двумя странами.
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украина, сша, россия, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Дмитрий Песков
19:21 17.02.2025
 
В Кремле прокомментировали встречу в Эр-Рияде

Песков назвал положительной встречу в Эр-Рияде, но делать прогнозы преждевременно

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошим и положительным проведение предстоящих переговоров между российской и американской делегациями в Эр-Рияде, отметив при этом, что какие-либо прогнозы делать пока преждевременно.
"Хорошо и положительно, что мы собираемся поговорить. Но пока немного преждевременно делать какие-либо прогнозы. Давайте дождемся вторника, и посмотрим, каковым будет запуск диалога", - сказал представитель Кремля телеканалу CNN.
Ранее Песков сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента Владимира Путина. На следующий день они проведут встречу с представителями Соединенных Штатов, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса отношений между двумя странами.
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2025
Ушаков рассказал о предстоящих переговорах в Эр-Рияде
18:26
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАРОССИЯДмитрий Песков
 
 
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