https://1prime.ru/20250217/peskov-855010118.html

В Кремле прокомментировали встречу в Эр-Рияде

В Кремле прокомментировали встречу в Эр-Рияде - 17.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали встречу в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошим и положительным проведение предстоящих переговоров между российской и американской делегациями в | 17.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-17T19:21+0300

2025-02-17T19:21+0300

2025-02-17T19:21+0300

спецоперация на украине

украина

сша

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошим и положительным проведение предстоящих переговоров между российской и американской делегациями в Эр-Рияде, отметив при этом, что какие-либо прогнозы делать пока преждевременно. "Хорошо и положительно, что мы собираемся поговорить. Но пока немного преждевременно делать какие-либо прогнозы. Давайте дождемся вторника, и посмотрим, каковым будет запуск диалога", - сказал представитель Кремля телеканалу CNN.Ранее Песков сообщил, что помощник президента России Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента Владимира Путина. На следующий день они проведут встречу с представителями Соединенных Штатов, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса отношений между двумя странами.

https://1prime.ru/20250217/dmitriev-855008651.html

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украина, сша, россия, дмитрий песков