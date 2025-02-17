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Россия в прошлом году сократила продажи углеводородов в Евросоюз
Россия в прошлом году сократила продажи углеводородов в Евросоюз - 17.02.2025, ПРАЙМ
Россия в прошлом году сократила продажи углеводородов в Евросоюз
Россия в прошлом году сократила поставки нефти, газа и других углеводородов в Евросоюз до 22 миллиардов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 17.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году сократила поставки нефти, газа и других углеводородов в Евросоюз до 22 миллиардов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, главным углеводородом в российском экспорте в прошлом году стал трубопроводный газ вместо нефти. Его было закуплено на 7,6 миллиарда евро, что лишь немногим меньше показателя годом ранее - 7,9 миллиарда. В то же время европейский импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России сократился на 11% и составил в денежном выражении 7,2 миллиарда евро. Поставки из России нефтепродуктов в страны Евросоюза упали в 10 раз - до 300,4 миллиона евро с 3,1 миллиарда годом ранее. Интересно, что в прошлом году крупнейшим их покупателем стала Хорватия, импортировавшая нефтепродуктов на 129 миллионов евро, хотя в 2023 году она их не приобретала. Остальные страны приобретали незначительное количество этих продуктов. Немного меньше составило сокращение импорта нефти - на 31%, до 6,4 миллиарда евро. Главным образом снижение произошло из-за отказа Болгарии от прямых закупок у России: если в 2023 году страна официально закупала у России нефти на 2,5 миллиарда евро, то теперь только на 247 миллионов. Среди других крупных покупателей импорт уменьшился лишь у Чехии - на четверть, до 1,5 миллиарда евро. Остальные страны нарастили закупки: Венгрия - на 2%, до 2,1 миллиарда евро, Словакия - на 1%, до 2 миллиардов, а Нидерланды - почти на половину, до 623 миллиона. Продажи угля в прошлом году были незначительными - совокупно менее 1 миллиона евро, хотя еще в 2023 году их общий объем составлял около 63 миллионов евро. А поставки электроэнергии в прошлом году сократились на 42% и составили чуть меньше 37 миллионов евро, при этом единственными покупателями, как и годом ранее, были Латвия (32,5 миллиона евро) и Литва (4,4 миллиона). Евросоюз с 2022 года вводит санкции против поставок энергоносителей из России: первым, еще летом того года, под запрет подпал уголь, а в конце года были введены ограничения на нефть. В 2023 году начали действовать санкции на нефтепродукты.
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россия, хорватия, болгария, ес, нефть, газ, газ и нефть
Энергетика, РОССИЯ, ХОРВАТИЯ, БОЛГАРИЯ, ЕС, Нефть, Газ, Газ и нефть
Россия в прошлом году сократила продажи углеводородов в Евросоюз
Россия в 2024 году сократила поставки углеводородов в ЕС до 22 миллиардов евро
МОСКВА, 17 фев - ПРАЙМ. Россия в прошлом году сократила поставки нефти, газа и других углеводородов в Евросоюз до 22 миллиардов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, главным углеводородом в российском экспорте в прошлом году стал трубопроводный газ вместо нефти. Его было закуплено на 7,6 миллиарда евро, что лишь немногим меньше показателя годом ранее - 7,9 миллиарда. В то же время европейский импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России сократился на 11% и составил в денежном выражении 7,2 миллиарда евро.
Поставки из России нефтепродуктов в страны Евросоюза упали в 10 раз - до 300,4 миллиона евро с 3,1 миллиарда годом ранее. Интересно, что в прошлом году крупнейшим их покупателем стала Хорватия, импортировавшая нефтепродуктов на 129 миллионов евро, хотя в 2023 году она их не приобретала. Остальные страны приобретали незначительное количество этих продуктов.
Немного меньше составило сокращение импорта нефти - на 31%, до 6,4 миллиарда евро. Главным образом снижение произошло из-за отказа Болгарии от прямых закупок у России: если в 2023 году страна официально закупала у России нефти на 2,5 миллиарда евро, то теперь только на 247 миллионов. Среди других крупных покупателей импорт уменьшился лишь у Чехии - на четверть, до 1,5 миллиарда евро. Остальные страны нарастили закупки: Венгрия - на 2%, до 2,1 миллиарда евро, Словакия - на 1%, до 2 миллиардов, а Нидерланды - почти на половину, до 623 миллиона.
Продажи угля в прошлом году были незначительными - совокупно менее 1 миллиона евро, хотя еще в 2023 году их общий объем составлял около 63 миллионов евро. А поставки электроэнергии в прошлом году сократились на 42% и составили чуть меньше 37 миллионов евро, при этом единственными покупателями, как и годом ранее, были Латвия (32,5 миллиона евро) и Литва (4,4 миллиона).
Евросоюз с 2022 года вводит санкции против поставок энергоносителей из России: первым, еще летом того года, под запрет подпал уголь, а в конце года были введены ограничения на нефть. В 2023 году начали действовать санкции на нефтепродукты.
"Газпром нефть" нарастила поставки нефтепродуктов в северные районы России